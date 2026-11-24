Đêm hội có sự tham dự của đông đảo đại biểu, chư tăng, đồng bào Khmer, người dân và du khách. Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vĩnh Long.

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện nghi lễ cúng Trăng – nghi thức quan trọng trong lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Các lễ vật truyền thống cùng những nghi thức được giới thiệu, giúp người xem hiểu thêm về phong tục tín ngưỡng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đông đảo người dân và du khách đổ về Ao Bà Om hòa mình vào không khí lễ hội Ok Om Bok.

Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng có vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống con người. Vì vậy, lễ cúng Trăng là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an, no ấm.

Bên cạnh phần nghi lễ, không gian đêm hội còn trở nên sôi động với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Khmer như múa Gõ Gáo, Cà-om, Sắc màu dân tộc cùng những ca cảnh ca ngợi quê hương, tình quân dân. Các hoạt động trình diễn trang phục Khmer, liên hoan nhạc cụ ngũ âm, Đờn ca tài tử Nam Bộ cũng góp phần giới thiệu sự phong phú trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại địa phương.

Không chỉ tập trung vào biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng, giới thiệu đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào Khmer. Các hoạt động triển lãm di sản, giới thiệu ẩm thực và thể thao dân gian tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách.

Phát biểu tại đêm hội, ông Nguyễn Huỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng Ok Om Bok không đơn thuần là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa tâm linh mà còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Thông qua các nghi thức, đồng bào Khmer thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên, trân trọng thành quả lao động và gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, sung túc.

Ông Nguyễn Huỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại chương trình.

Theo ông Thiện, việc duy trì các nghi thức truyền thống, nghệ thuật múa và nhạc ngũ âm không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer mà còn tạo điều kiện giao lưu, gắn kết cộng đồng người Kinh, Khmer và Hoa trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cũng nhấn mạnh ý nghĩa tâm linh của lễ hội Ok Om Bok trong đời sống đồng bào Khmer. Đây là dịp thể hiện lòng biết ơn đối với Mặt Trăng, vị thần được người Khmer tin rằng có thể mang đến mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cuộc sống ấm no.

Hòa thượng Thạch Sok Xane chia sẻ ý nghĩa truyền thống của lễ hội Ok Om Bok.

Hòa thượng cho rằng việc tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với lễ hội truyền thống còn góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, đồng thời kêu gọi đồng bào, chư tăng tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà và học bổng cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Khi các hoạt động sân khấu khép lại, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài bằng màn diễu hành của các đoàn chùa Khmer quanh khu vực Ao Bà Om. Những chiếc hoa đăng, đèn nước được thả xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh lung linh giữa không gian di tích.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam , đánh trống khai hội.

Từ nghi thức cúng Trăng đến những điệu múa, tiếng nhạc và hoạt động cộng đồng, Đêm hội Ok Om Bok không chỉ mang đến dịp thưởng thức văn hóa truyền thống mà còn cho thấy sức sống của di sản Khmer trong đời sống đương đại. Đây cũng là không gian để các thế hệ gặp gỡ, cùng gìn giữ những giá trị văn hóa đã gắn bó lâu đời với vùng đất Vĩnh Long.

Đặc sắc các tiết mục văn hóa nghệ thuật Khmer tại lễ hội Ok Om Bok – Lễ cúng Trăng.