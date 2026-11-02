Vĩnh Long tái hiện không gian văn hóa các dân tộc qua Con đường nghệ thuật

Phối cảnh không gian Con đường nghệ thuật

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản Vĩnh Long” trong hai ngày 23 và 24.11, tại đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.

Chương trình nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo không gian để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm các loại hình nghệ thuật, di sản và nghề truyền thống.

Theo thiết kế, Con đường nghệ thuật gồm 5 không gian, tái hiện những nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer và không gian làng nghề truyền thống.

Không gian nghệ thuật dân tộc Kinh lấy cảm hứng từ làng gốm đỏ Vĩnh Long. Trong ảnh: Con đường nghệ thuật - Gốm đỏ Vĩnh Long 2023. Ảnh: Minh Trung

Trong đó, Không gian nghệ thuật dân tộc Kinh lấy cảm hứng từ làng gốm đỏ Vĩnh Long và cảnh quan sông nước Nam Bộ. Hình ảnh những lò gốm truyền thống, hàng dừa, mái nhà xưa và dòng sông được đưa vào thiết kế, kết hợp các chất liệu gốm đỏ và vật liệu mộc mạc.

Đây cũng là không gian dành cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian như Hát bội, Đờn ca tài tử và Sắc bùa Phú Lễ.

Không gian nghệ thuật dân tộc Hoa được thể hiện qua sắc đỏ của lồng đèn, kiến trúc và họa tiết Á Đông. Các cụm trưng bày đầu lân, trống hội và bánh truyền thống được bố trí kết hợp với khu vực trình diễn hát múa, múa Lân Sư Rồng.

Với Không gian nghệ thuật dân tộc Chăm, hình ảnh tháp Chăm cổ kính cùng các họa tiết điêu khắc, phù điêu và hoa văn kiến trúc được chọn làm điểm nhấn. Các hoạt động hát múa truyền thống và trình diễn nhạc cụ dân tộc Chăm sẽ góp phần giới thiệu đời sống văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng.

Trong khi đó, Không gian nghệ thuật dân tộc Khmer tái hiện nét đặc trưng của kiến trúc chùa Khmer Nam Bộ qua hình ảnh mái tháp, hoa văn trang trí và hình tượng vũ nữ Khmer. Tại đây dự kiến tổ chức các hoạt động múa Robam, múa trống Sadam, Chầm riêng chà pây và trình diễn nhạc cụ ngũ âm.

Khu vực làng nghề giới thiệu 8 nghề truyền thống, trong đó có nghề làm tàu hủ ky. Ảnh: Minh Trung

Bên cạnh các không gian văn hóa dân tộc, khu vực làng nghề giới thiệu 8 nghề truyền thống gồm thắt lá dừa, vẽ gáo dừa, đan thắt lục bình, làm bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, tàu hủ ky, cốm dẹp và dệt chiếu Cà Hom.

Các sản phẩm, công cụ và quy trình nghề được giới thiệu thông qua những cụm trưng bày, sử dụng chất liệu tre, mây, gốm đỏ và họa tiết dân gian.

Đáng chú ý, hoạt động workshop làm gốm với sự hướng dẫn của nghệ nhân sẽ tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu các công đoạn nhào nặn, tạo hình và trang trí sản phẩm.

Qua đó, người tham gia có thêm cơ hội tiếp cận nghề gốm truyền thống, hiểu hơn về giá trị lao động và kỹ thuật thủ công của làng nghề gốm đỏ Vĩnh Long.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long cho biết, Con đường nghệ thuật được xây dựng theo hướng kết hợp trưng bày, trình diễn và trải nghiệm.

Nội dung tập trung giới thiệu hình ảnh, tư liệu, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu, chương trình còn tổ chức giao lưu, trình diễn và tương tác, tạo điều kiện để người dân, du khách gặp gỡ nghệ nhân, nghệ sĩ và các chủ thể văn hóa.

Các khu vực trưng bày, sân khấu thực cảnh và hoạt động trải nghiệm được bố trí phù hợp với cảnh quan đô thị, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24.11 trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Long và mở rộng đến các tỉnh. Sở VHTTDL tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức.

Thông qua Con đường nghệ thuật, Vĩnh Long hướng đến giới thiệu sự đa dạng trong đời sống văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo không gian để các giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống và nghề thủ công được giới thiệu trực tiếp đến người dân, du khách trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.