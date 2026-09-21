Vĩnh Long sôi động chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và lễ hội Ok Om Bok

Đa dạng các hoạt động

Theo kế hoạch, Tuần lễ diễn ra từ ngày 18/11 - 24/11, trên địa bàn tỉnh, quy mô cấp tỉnh và mở rộng các tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh là đơn vị chủ trì tổ chức.

Giải đua ghe Ngo sẽ diễn ra từ ngày 21 - 22/11 tại khu vực sông Láng Thé.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 18/11, tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), với khoảng 500 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, gồm các nghi thức khai mạc và chương trình nghệ thuật.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Long và khu vực Nam Bộ. Nổi bật là không gian ẩm thực Nam Bộ với 50 gian hàng, giới thiệu các món ăn truyền thống, bánh dân gian, trình diễn chế biến món ăn, thức uống; kết hợp giao lưu đờn ca tài tử và múa, hát dân tộc Khmer.

Cùng thời gian này, Hội chợ Xúc tiến Thương mại - Sản phẩm Công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa với quy mô 300 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer cũng là nội dung trọng tâm như hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 17 - 19/11 tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm diễn ra từ ngày 20 - 23/11 tại khu di tích Ao Bà Om. Đáng chú ý, tại ngày công diễn, các đội thi sẽ cùng diễn tấu một bài nhạc để xác lập kỷ lục Guinness.

Một điểm nhấn khác là hoạt động "Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản" diễn ra ngày 23 và 24/11 tại đường Trần Văn Bảy, đường Võ Văn Kiệt (phường Long Châu). Không gian này giới thiệu hình ảnh, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh, kết hợp trình diễn, giao lưu và trải nghiệm.

Ở lĩnh vực du lịch, Ban tổ chức bố trí không gian triển lãm "Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long". Thông qua đó, giới thiệu hình ảnh, chương trình tham quan của các tỉnh, thành phố, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến giao lưu, liên kết hợp tác. Ngoài ra, tại khu di tích Ao Bà Om còn có không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer và không gian phát triển văn hóa đọc với sách Khmer - Việt, sách lá buông, xe thư viện lưu động, hoạt động STEM Robotic và trải nghiệm dành cho học sinh, người dân.

Bên cạnh lĩnh vực văn hóa, du lịch, các hoạt động thể thao được tổ chức xuyên suốt trước và trong Tuần lễ. Đáng chú ý là giải đua ghe Ngo với các nội dung 1.200m, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp. Giải đua ghe Ngo diễn ra ngày 21 và 22/11 tại khu vực sông Láng Thé (xã Bình Phú). Ban tổ chức mời các đội ghe Ngo trong khu vực tham dự. Ngoài ra còn có chạy việt dã, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập nồi đất, kéo co và đi cầu tre.

Đặc biệt, đêm lễ hội Ok Om Bok diễn ra lúc 19h ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om. Chương trình gồm nghi thức lễ cúng trăng, diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om, thả hoa đăng, đèn nước; đồng thời trao quà, học bổng cho học sinh Khmer nghèo hiếu học. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

Phát huy giá trị văn hóa

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Vĩnh Long hướng tới quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch và những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc; đồng thời tăng cường giao lưu, liên kết phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 là dịp để Vĩnh Long đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh.

Thông qua các hoạt động, tỉnh hướng đến giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, trong đó có văn hóa lễ hội đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, kết nối với các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy liên kết phát triển đa dạng các sản phẩm văn hóa, du lịch.

Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực văn hóa và mở rộng liên kết phát triển du lịch trong thời gian tới.

Cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh còn góp phần tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.