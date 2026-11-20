Qua rà soát, đánh giá tình hình, xác định các tuyến, địa bàn, khu vực tiềm ẩn phức tạp. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên đường thủy nội địa, tập trung vào hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát sông trái phép.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Long) chủ động bám tuyến, sát địa bàn, kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó sự cố, hạn chế tai nạn trên sông nước.

Tại các bến khách ngang sông, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn; hướng dẫn chủ bến, người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, trang bị và kiểm tra các thiết bị cứu sinh, chữa cháy, tình trạng kỹ thuật phương tiện.

Tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra các bến bãi, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa bão. Đối tượng tuyên truyền được mở rộng đến người tham gia giao thông đường thủy, học sinh, người dân, chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện thủy và lực lượng an ninh cơ sở.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn biện pháp phòng, chống thiên tai, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trên sông nước. Đơn vị còn trao quà cho học sinh, tặng áo phao cho người dân, nhất là những trường hợp mưu sinh, sinh sống dọc các tuyến sông, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ, phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp cho 9.809 lượt người, tổ chức cho hơn 370 trường hợp viết cam kết và phát 4.076 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra tại mỏ khai thác khoáng sản trên sông Cổ Chiên.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng thường xuyên phối hợp với Tổ công tác Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên đường thủy (Cục CSGT, Bộ Công an), Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 5 và Công an cơ sở kiểm tra các bến bãi, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng rà soát phương tiện, địa điểm tập kết vật liệu xây dựng và các đối tượng có liên quan; phổ biến quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, khoáng sản; yêu cầu chủ bến bãi chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông và hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Đồng thời, vận động chủ phương tiện tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát, sỏi gắn trên phương tiện thủy và ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng phát hiện 26 phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát nhưng không đăng ký, đăng kiểm; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 445 triệu đồng. Các chủ phương tiện cũng được vận động tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát trên 26 phương tiện vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thủy đoàn II (Cục CSGT, Bộ Công an) kiểm tra, bắt quả tang phương tiện khai thác, vận chuyển cát sông trái phép.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, các chủ bến bãi, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cam kết không buôn bán, tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT, Đội Cảnh sát đường thủy tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào những tuyến, địa bàn tiềm ẩn phức tạp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm trên đường thủy nội địa.