Vĩnh Long: Sẵn sàng cho Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lễ hội Ok Om Bok 2026

Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của tỉnh Vĩnh Long, năm nay điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt năm nay là lễ khánh thành Công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu vào ngày 21/11, bổ sung một "địa chỉ đỏ" ý nghĩa để công chúng tìm hiểu về cuộc đời và những cống hiến to lớn của cây đại thụ nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

Công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu. (Ảnh: Trí Trần)

Gắn liền với sự kiện này, Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại khu lưu niệm sẽ là nhịp cầu kết nối các nghệ nhân, lan tỏa sâu rộng loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, chuỗi hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống; bảo tồn, phát huy Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer đã được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định đây cũng là dịp quan trọng để giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long, tiềm năng du lịch và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn; đồng thời tăng cường giao lưu, liên kết phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch với các địa phương lân cận.

Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long nơi đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 800 hiện vật, hình ảnh, tài liệu phản ánh đời sống văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Khmer Trà Vinh từ truyền thống đến đương đại. (Ảnh: Trí Trần)

Không gian văn hóa của đồng bào Khmer tại Khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa) sẽ rộn ràng từ ngày 14 đến 24/11 với hàng loạt hoạt động đậm đà bản sắc: Hội thi trình diễn trang phục truyền thống (17 - 19/11); trưng bày sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật múa rối nước; Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm Khmer (20 - 23/11); cùng các hoạt động trải nghiệm STEM, thư viện lưu động và quyên góp sách cho học sinh khó khăn.

Đáng chú ý, sáng 23/11, các đội tham gia giải bóng chuyền và bóng đá thanh niên Khmer sẽ cùng hòa tấu một tác phẩm hướng tới xác lập kỷ lục Guinness. Sáng 24/11, người dân và du khách sẽ được sống lại không khí rộn rã qua các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cầu tre và đập nồi đất.

Múa chằn và nghi lễ cúng Trăng của người đồng bào Khmer tại Vĩnh Long. (Ảnh: Trí Trần)

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Vĩnh Long tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian (21 - 22/11) tại Công viên Bến Tre (phường An Hội); cùng không gian “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản” trên đường Trần Văn Bảy và Võ Văn Kiệt (23 - 24/11). Trong khi đó, trên sông Láng Thé (xã Bình Phú), giải đua ghe Ngo truyền thống diễn ra trong hai ngày 21 - 22/11 với sự tham gia của các đội mạnh khu vực ĐBSCL hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí sôi động, được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Không chỉ hướng về cội nguồn di sản, Tuần lễ còn chú trọng kết nối thương mại, ẩm thực và du lịch thông qua Không gian Ẩm thực Nam Bộ (50 gian hàng) và Hội chợ Xúc tiến thương mại - OCOP (300 gian hàng) diễn ra xuyên suốt từ 18 đến 24/11 tại phường Nguyệt Hóa. Triển lãm du lịch “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” cùng sự kiện ra mắt hệ thống Thư viện thông minh (23 - 24/11) tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu sẽ mở rộng cánh cửa hội nhập số và kết nối doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến trong tỉnh.

Đặc biệt, Đêm Lễ hội Ok Om Bok diễn ra lúc 19h ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om với các nghi thức trang trọng như lễ cúng trăng, diễu hành quanh ao, thả hoa đăng, đèn nước và trao quà, học bổng nghĩa tình cho học sinh Khmer nghèo hiếu học. Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2026 kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách gần xa, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa truyền thống trong dòng chảy phát triển hôm nay.