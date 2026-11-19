Tối 18/11, tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, với chủ đề “Vĩnh Long - Văn hóa tỏa sáng cùng sắc màu lễ hội”.

Vĩnh Long khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026. (Ảnh: Trí Trần)

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm; đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Long đến du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm hai chương “Cội nguồn văn hóa” và “Sắc màu lễ hội”, với nhiều tiết mục ca múa nhạc, cải lương và diễn xướng dân gian, tái hiện hành trình lịch sử, những giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của vùng đất phương Nam.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước. (Ảnh: Trí Trần)

Đặc biệt, đại cảnh “Trăng hội Ok Om Bok” mang đến không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer qua hình ảnh cánh đồng lúa, dòng sông hoa đăng và ánh trăng rằm. Chương trình khép lại bằng đại cảnh “Vĩnh Long một dáng rồng”, thể hiện khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ. (Ảnh: Trí Trần)

Theo ông Trần Trí Quang, Lễ hội Ok Om Bok là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa Khmer, góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa Vĩnh Long nói riêng và Nam Bộ nói chung. Lễ hội không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên mà còn là dịp bồi đắp tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026 không chỉ tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình và hiếu khách.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Tuần lễ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại. Nổi bật là lễ khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu; Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP; hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”, cùng các chương trình triển lãm, giao lưu văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian.

Những tiết mục nghệ thuật Khmer đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. (Ảnh: Trí Trần)

Đáng chú ý, chương trình “Đêm Lễ hội Ok Om Bok” tại danh thắng Ao Bà Om với những nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer được kỳ vọng tạo dấu ấn đặc sắc, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm về văn hóa bản địa.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Vĩnh Long hướng đến phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.