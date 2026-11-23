Tham dự buổi lễ có ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long; ông Lâm Văn Tuyên, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các đối tác công nghệ cùng đông đảo bạn đọc.

Lãnh đạo tỉnh tham quan, trải nghiệm mô hình thư viện thông minh.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành văn hóa tỉnh Vĩnh Long, cụ thể hóa chủ trương xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý, phục vụ bạn đọc.

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với các tiết mục hát múa “Vĩnh Long - Sắc màu hội tụ”, múa “Tiến vào kỷ nguyên số” và hát múa “Thư viện số kết nối tương lai”. Các tiết mục đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa về việc ứng dụng công nghệ số để xóa nhòa khoảng cách, đưa thư viện đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Tuyên, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long nhấn mạnh, việc đưa Thư viện thông minh vào hoạt động nhằm mở rộng không gian tri thức, phục vụ thiết thực cho nhu cầu học tập, lao động, sản xuất, tìm hiểu pháp luật cũng như nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Ông Lâm Văn Tuyên phát biểu tại lễ ra mắt thư viện thông minh.

Ông Lâm Văn Tuyên khẳng định thời gian tới, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy bản sắc địa phương, không ngừng đổi mới để xây dựng môi trường đọc hiện đại, thân thiện, góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với mô hình Thư viện thông minh, bạn đọc đến với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long sẽ được trải nghiệm hàng loạt tiện ích công nghệ hiện đại như: ứng dụng di động Thư viện số VinhLong Lib (trên cả hai nền tảng iOS và Android), hệ thống Kiosk tra cứu thông tin, thiết bị mượn - trả sách tự động, kênh sách nói trực tuyến, không gian đọc sáng tạo STEM dành cho thiếu nhi cùng các công cụ AI hỗ trợ tra cứu và tương tác thông minh.

Thư viện thông minh thu hút đông đảo học sinh trải nghiệm.

Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp các bộ sưu tập số mang đậm dấu ấn địa phương như Địa chí Vĩnh Long, chuyên đề về cây dừa, đồng thời kết nối nguồn tài nguyên lớn với hơn 742.000 bản sách in và trên 11.000 tên sách điện tử. Nhờ đó, người dân, học sinh, sinh viên, nhất là bạn đọc ở khu vực vùng sâu, vùng xa có thể dễ dàng tiếp cận kho tàng tri thức mọi lúc, mọi nơi.