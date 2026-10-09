Vĩnh Long: Ra mắt mô hình 'Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động'

Ngày 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ đề "Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động" với sự tham gia của các sở, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo.

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trên nền tảng số

Hội thảo là diễn đàn để chính quyền lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và sáng kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời giới thiệu cách thức kết nối số nhằm tiếp nhận, theo dõi và xử lý các vấn đề trên môi trường số.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhận định, mô hình là giải pháp đổi mới phương thức tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển. Ông kỳ vọng, sau khi triển khai, mô hình "Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động" mang lại hiệu quả, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và các dự án phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026.

"Mô hình nhằm tiếp nhận kịp thời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Quan trọng nhất là phải xử lý các kiến nghị đó một cách kịp thời, đến nơi đến chốn và mang lại kết quả cụ thể. Thông qua hội thảo lần này, tôi đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường tính chủ động theo đúng trách nhiệm của mình trong việc giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, người dân và hợp tác xã. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào thì đơn vị đó phải giải quyết kịp thời và dứt điểm", Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng sau khi triển khai, mô hình "Doanh nghiệp nói - Chính quyền hành động" mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tường Nam, Phó chủ tịch Thường trực lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, cho rằng chuyển đổi số cần bắt đầu từ việc xác định quy trình phối hợp giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp trong giải quyết các vấn đề thực tế, thay vì chỉ tập trung xây dựng ứng dụng công nghệ.

Vĩnh Long hiện có mạng lưới tổ hỗ trợ doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến 124 xã, phường, với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp. Đây là nền tảng để hình thành cơ chế đồng hành với doanh nghiệp trên môi trường số.

Theo ông Nam, tỉnh cần kết nối mạng lưới hiện có, chuẩn hóa quy trình, số hóa hoạt động và hình thành dữ liệu phục vụ điều phối, phát hiện điểm nghẽn, kết nối nguồn lực. Hiệu quả chuyển đổi số cần được đánh giá bằng thời gian xử lý, tỷ lệ giải quyết thực chất, mức độ hài lòng của doanh nghiệp và số điểm nghẽn được tháo gỡ, thay vì chỉ tính số hội nghị hoặc số kiến nghị đã trả lời.

Hợp tác xã từng bước ứng dụng công nghệ

Ở góc độ cộng đồng doanh nhân, ông Nguyễn Tấn Thụ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, cho rằng chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có trọng tâm, mục tiêu rõ ràng và đo lường được hiệu quả.

Doanh nghiệp cần tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu để nâng cao tính chủ động trong quyết định kinh doanh, đồng thời khai thác nền tảng số nhằm mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu. Đối với nông sản và sản phẩm đặc trưng địa phương, công nghệ số còn hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Theo tham luận của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 648 hợp tác xã, trong đó 505 hợp tác xã đang hoạt động, với 81.328 thành viên chính thức. Doanh thu bình quân đạt 3,2 tỷ đồng/hợp tác xã, lợi nhuận bình quân 290 triệu đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số được triển khai thông qua tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn ứng dụng phần mềm quản trị, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử.

Đáng chú ý, năm 2026 có 40 hợp tác xã tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Chính phủ, với diện tích 8.300ha. Theo đánh giá bước đầu tại hội thảo, các mô hình góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, lợi nhuận và giảm phát thải từ 20-30% so với khu vực ngoài mô hình.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức "Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Một số hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn gặp khó khăn về vốn, nhân lực công nghệ, quy mô sản xuất và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Từ đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiến nghị tăng cường hỗ trợ phần mềm quản lý, chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo kỹ năng số và nhân rộng các mô hình phù hợp.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức đã cho ra mắt mô hình "Chính quyền đồng hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp" cùng Hệ thống "Điều hành phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp". Đây được kỳ vọng là công cụ tăng cường kết nối, nâng cao trách nhiệm xử lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.