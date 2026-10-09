Vĩnh Long ra mắt mô hình 'Doanh nghiệp nói-chính quyền hành động'

Nghi thức lễ ra mắt mô hình: "Doanh nghiệp nói-chính quyền hành động". (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội thảo là diễn đàn quan trọng nhằm lắng nghe, tiếp thu các phản ánh, khó khăn và đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã, từ đó đổi mới phương thức tương tác, chuyển từ quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu và kết nối số qua các nền tảng như IOC, ứng dụng Smart Vĩnh Long và Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều bài tham luận thiết thực về kết nối số, chuyển đổi số trong hợp tác xã và vai trò của doanh nghiệp trong hiến kế phát triển.

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định, tỉnh luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, lấy sự hài lòng và hiệu quả hoạt động của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của mô hình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chỉ rõ: “Chính quyền phải nghe đúng, hiểu đúng và hành động đúng”. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh trên môi trường số; bảo đảm mỗi vướng mắc đều có đơn vị chịu trách nhiệm, có tiến độ và kết quả cụ thể.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đồng thời, đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tham gia phản ánh, hiến kế, cùng chính quyền tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức ra mắt mô hình “Doanh nghiệp nói-chính quyền hành động”. Việc vận hành mô hình kỳ vọng sẽ tạo lập một kênh tương tác số minh bạch, liên tục, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và đồng hành bền vững cùng doanh nghiệp.