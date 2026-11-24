Nghi thức cắt băng ra mắt Không gian văn hóa đọc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Không gian văn hóa đọc được xây dựng nhằm tạo môi trường đọc sách, nghiên cứu, học tập và chia sẻ tri thức thường xuyên, thiết thực trong đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, hoạt động góp phần hình thành thói quen đọc sách, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, học tập suốt đời, xây dựng môi trường công sở giàu tri thức và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Tại không gian này hiện có tổng cộng 3.200 quyển sách. Nguồn sách được phân chia theo các nhóm chủ đề trọng tâm gồm: sách lịch sử-văn hóa; sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách lịch sử Đảng bộ tỉnh và sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Những đầu sách này không chỉ bồi đắp nền tảng lý luận, mở rộng kiến thức thực tiễn mà còn phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu, nghiên cứu của đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Các đại biểu tham gia đọc sách. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong môi trường công tác nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, việc ra mắt Không gian văn hóa đọc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Ban đối với xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long, khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn luyện để mỗi cán bộ nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không gian văn hóa đọc rộng rãi, thoáng mát. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị cán bộ, công chức chung tay duy trì, khai thác hiệu quả không gian sách, biến tinh thần đọc sách thành phong trào học tập và vận dụng tri thức vào thực tiễn hằng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt, các đơn vị phối hợp tặng sách và nghe phát biểu hưởng ứng của đại diện cán bộ, công chức, chia sẻ thông điệp từ sách và tham quan, trải nghiệm Không gian văn hóa đọc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm với phóng viên báo chí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: HỒNG CÚC).