Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Kinh tế khởi sắc qua từng quý

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh chuyển biến tích cực, tăng trưởng được cải thiện qua từng quý. Quý III tăng gần 8,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng của quý I (5,5%) và quý II (gần 7,8%). Tính chung 9 tháng, GRDP của tỉnh tăng hơn 7,3%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực I giảm và chiếm hơn 26%; khu vực II tăng và chiếm gần 30%; khu vực III tăng và chiếm gần 39%. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả khá, tổng thu 9 tháng đạt trên 18.762 tỷ đồng, đạt trên 83% dự toán, tăng hơn 12,5% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp của Vĩnh Long tiếp tục tăng trưởng khá.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng trên 22%; nhập khẩu đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng hơn 19% so cùng kỳ; xuất siêu của tỉnh đạt khoảng hơn 1,6 tỷ USD…

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng hơn 11% so cùng kỳ, riêng quý III tăng hơn 16%; ngành chế biến, chế tạo tăng hơn 10%; có 18/28 sản phẩm chủ yếu tăng sản lượng và 5 sản phẩm đạt, vượt kế hoạch. Lĩnh vực năng lượng được lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khai thác lợi thế, bảo đảm an ninh năng lượng và từng bước hình thành trung tâm năng lượng tái tạo.

Theo ông Tuấn, thời gian tới, ngành công thương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chú trọng kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án năng lượng tái tạo theo từng dự án cụ thể; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với những lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; nghiên cứu các giải pháp tạo đột phá trong phát triển năng lượng tái tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh. Tập trung thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu kiểm tra các dự án trên địa bàn.

Top đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Theo ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lĩnh vực phát triển doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, tỉnh cấp mới 2.253 doanh nghiệp, đạt 119% kế hoạch; hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) của tỉnh xếp thứ 4 cả nước. Đồng thời, Vĩnh Long tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với 97,15/100 điểm.

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng khách du lịch trong tháng 9 đạt gần 561.500 lượt, tăng 18% so cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt gần 4,9 triệu lượt, tăng hơn 15% so cùng kỳ, đạt gần 79% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế gần 851.400 lượt, tăng hơn 17% so cùng kỳ, đạt hơn 76% kế hoạch. Doanh thu du lịch ước đạt 4.496 tỷ đồng, tăng gần 28% so cùng kỳ, đạt hơn 80% kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế Vĩnh Long tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó, khu vực I tiếp tục giảm, chiếm hơn 26%

Với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Vĩnh Long đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục đối với các cấp học; công tác khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân đến ngày 30/9 đã thực hiện với gần 2,3 triệu người, đạt khoảng 67% dân số. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, trạm y tế, đơn vị sự nghiệp cấp xã, hệ thống khuyến nông, ban quản lý dự án khu vực; thực hiện giao 6.986 biên chế cán bộ, công chức và 50.198 người làm việc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn tại một số dự án. Một số nguồn thu ngân sách chưa đạt tiến độ…

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND tỉnh Vĩnh Long xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm là tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng; rà soát từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương để xác định phần tăng trưởng còn thiếu, khai thác hiệu quả các động lực còn dư địa như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, thương mại, xuất khẩu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và tiêu dùng nội địa.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư công và giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra thực tế từng công trình, dự án; tổ chức giao ban chuyên đề về giải ngân; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; triển khai hiệu quả kế hoạch “90 ngày tăng tốc giải ngân đầu tư công”, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng, 3 tháng cuối năm là thời gian có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung bứt tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trần Văn Lâu yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, nhất là các nghị quyết trụ cột, chiến lược và kết luận của Trung ương. Đẩy mạnh cải cách hành chính và lề lối làm việc; đổi mới thực chất công tác cán bộ. Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, đất đai, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài, tài sản công dôi dư sau sắp xếp. Coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đề nghị đổi mới tư duy phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh; đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Long, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

“Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, quan tâm đời sống Nhân dân vùng sâu, vùng xa. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027” - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo.