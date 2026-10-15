Vĩnh Long: Quyết tâm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Chiều 15/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số – giải pháp ký kết hợp tác cùng Microsoft”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Quang cảnh tại buổi hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, bên cạnh những cơ hội lớn từ không gian mạng, tình trạng sao chép trái phép, giả mạo nhãn hiệu, sử dụng trái phép nội dung, hình ảnh và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các nền tảng trực tuyến đang diễn biến phức tạp. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các chủ thể quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn làm suy giảm niềm tin thị trường.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo.

Đối với Vĩnh Long, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa then chốt trong chiến lược phát triển các sản phẩm đặc trưng, chủ lực, sản phẩm OCOP; nâng cao giá trị gia tăng cho nông, thủy sản và hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường lớn qua các nền tảng số.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc đăng ký bảo hộ, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ; tuyệt đối “nói không” với hàng giả, hàng nhái và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác. Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên sàn thương mại điện tử, website và mạng xã hội. Việc nâng cao năng lực thu thập, xác thực chứng cứ điện tử cũng là chìa khóa để xử lý vi phạm kịp thời, có tính răn đe cao.

Thượng tá Phạm Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long chia sẻ về giải pháp ứng dụng phần mềm có bản quyền và trí tuệ AI.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe nhiều tham luận thiết thực từ các sở ban ngành, hội đoàn thể và chuyên gia Microsoft Việt Nam. Các nội dung tập trung làm rõ thực trạng an toàn thông tin, giải pháp ứng dụng phần mềm có bản quyền và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyển đổi số doanh nghiệp, hợp tác xã và ngành giáo dục; đồng thời giới thiệu các giải pháp xây dựng môi trường làm việc số an toàn cùng các chính sách hỗ trợ từ phía Microsoft.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long và Microsoft Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long và Microsoft Việt Nam. Sự kiện này kỳ vọng mở ra bước ngoặt mới giúp địa phương tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, xây dựng môi trường làm việc số an toàn, thúc đẩy sử dụng phần mềm hợp pháp, qua đó nâng cao năng lực số và ứng dụng AI có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh.