Vĩnh Long quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 83% dự toán, tăng 12,53% so với cùng kỳ; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với những kết quả đạt được, tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch năm, lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Vĩnh Long quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Quyết định từ điều hành, tạo chuyển biến từ cơ sở

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 7.657 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 54,2% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, Vĩnh Long xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch về hành động cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Kế hoạch hướng đến huy động tối đa các nguồn lực, tập trung tháo gỡ dứt điểm những điểm nghẽn, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của các cơ quan, đơn vị, với các chỉ tiêu cụ thể: đến 31/10, giải ngân tối thiểu đạt 70%; đến 30/11 đạt tối thiểu 80%; đến 31/12 đạt tối thiểu 90%; và đến 31/1/2027 đạt 100%.

Tỉnh Vĩnh Long yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến xã, phường; gắn nhiệm vụ giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu, tiến độ từng dự án và kết quả đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm. Tinh thần "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, được xác định là nguyên tắc xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Trên cơ sở đó, từng chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải rà soát cụ thể từng công trình, xác định khối lượng còn lại, số vốn cần giải ngân, tiến độ thực hiện theo từng mốc thời gian và cá nhân trực tiếp phụ trách.

Trong kế hoạch, giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ các dự án. UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, cơ quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, xử lý dứt điểm từng trường hợp vướng mắc, nhất là tại các dự án trọng điểm đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu thi công.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân phải được chú trọng nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Các nội dung thuộc thẩm quyền phải được chủ động xử lý; những khó khăn vượt thẩm quyền cần nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Việc bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng được tỉnh quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu theo quy định. Công tác kiểm tra thị trường được tăng cường, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công. Đặc biệt, khi có khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Dự án sửa chữa Kè sông Cổ Chiên (tỉnh Vĩnh Long) đến tháng 9 tiến độ thực hiện đạt khoảng 90%.

Phân công rõ trách nhiệm, bám sát từng mốc thời gian

Cùng với việc xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ, UBND tỉnh Vĩnh Long phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công trình, dự án theo lĩnh vực phụ trách.

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh rà soát, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn theo tiến độ và khả năng giải ngân thực tế. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn từ những dự án có tiến độ thấp, không có nhu cầu hoặc khó giải ngân hết vốn được giao sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân.

Ở cấp cơ sở, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu UBND các xã, phường phải xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quản lý.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhất là các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung thực hiện theo tinh thần "90 ngày tăng tốc giải ngân đầu tư công".

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án, cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đồng thời điều chuyển vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao trong năm 2026.

Cùng với việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các ngành cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách, khơi thông nguồn lực đất đai, doanh nghiệp và đầu tư xã hội, sớm đưa các nguồn lực này vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.