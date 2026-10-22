Vĩnh Long quy tập 135 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 16 liệt sĩ

Ngày 22/10,Ban Chỉđạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long)tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chiến dịch, đến tháng 10/2026, Ban đã phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị) tìm kiếm, quy tập được 135 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Các hài cốt liệt sĩ được lập hồ sơ, bàn giao, lưu giữ theo quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành lấy 4.490 mẫu hài cốt liệt sĩ ở 5.145 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 20 nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời tổ chức bàn giao mẫu cho các đơn vị giám định.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan lấy được 2.370/5.364 mẫu và bàn giao cho đơn vị giám định ADN.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành lấy 4.490 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại 20 nghĩa trang liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; xác định được danh tính 16 liệt sĩ.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, bà Mười đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, chủ trì rà soát các nghĩa trang lập tạm trong chiến tranh, các vị trí có thông tin hoặc nghi còn sót hài cốt liệt sĩ. Khi đủ cơ sở thì tổ chức tìm kiếm, quy tập ngay.

Đối với Công an tỉnh, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Với các trường hợp thân nhân không còn ở địa phương, chưa đồng thuận hoặc khó xác định quan hệ huyết thống thì phải phân loại, xác minh cụ thể để có hướng xử lý, không để tồn kéo dài.

Dịp này, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 và giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm.