Vĩnh Long quy hoạch 44 cụm công nghiệp, mở rộng không gian sản xuất

Nâng sức cạnh tranh công nghiệp từ các cụm công nghiệp

Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, thực hiện Quy hoạch tỉnh điều chỉnh tại Nghị quyết số 280/NQ-HĐND và Quyết định số 368/QĐ-UBND, Vĩnh Long quy hoạch phát triển 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.327 ha. Đến nay, tỉnh đã thành lập 11 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 460 ha, chiếm 25% số cụm công nghiệp theo quy hoạch.

Trong lĩnh vực năng lượng, cụm công nghiệp Trung Nghĩa đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, với dự án điện mặt trời của Công ty CP BCG Vĩnh Long có tổng mức đầu tư khoảng 1.108 tỷ đồng, doanh thu hàng năm khoảng 110 tỷ đồng. Cùng với các dự án chế biến nông sản, may mặc, dự án năng lượng góp phần đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, khai thác tiềm năng và tạo thêm giá trị kinh tế tại các cụm công nghiệp.

Vĩnh Long phát triển cụm công nghiệp gắn với tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Hiện nay, 7 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích hơn 289 ha; 1 cụm công nghiệp đang đầu tư hạ tầng; 2 cụm công nghiệp đang lựa chọn, thu hút chủ đầu tư hạ tầng và 1 cụm công nghiệp đang triển khai thủ tục quy hoạch chi tiết. Còn lại 33 cụm công nghiệp chưa thành lập.

Đáng chú ý, các cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 32 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 3.453 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 71,48%, tạo việc làm cho khoảng 7.703 lao động. Những kết quả này cho thấy cụm công nghiệp đang từng bước trở thành không gian tập trung sản xuất, tạo điều kiện để các ngành có lợi thế như chế biến dừa, may mặc xuất khẩu và năng lượng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến quốc lộ 53, 54, 57 và hệ thống logistics chưa đồng bộ, làm hạn chế khả năng kết nối, vận chuyển hàng hóa. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo vệ môi trường. Trong khi đó, suất đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cao, thời gian thu hồi vốn dài cũng gây khó khăn cho việc thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh hạ tầng.

Gắn phát triển cụm công nghiệp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Trao đổi với Báo Công Thương, ông Trần Nhựt Thanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành Công Thương đang tập trung rà soát tiến độ từng dự án, phối hợp với các sở, ngành và địa phương xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và thủ tục đầu tư. Trong đó, chú trọng phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn giải quyết, hạn chế tình trạng dự án chậm tiến độ do vướng mắc thủ tục.

Vĩnh Long từng bước phát triển cụm công nghiệp chuyên môn hóa, gắn doanh nghiệp dẫn dắt với chuỗi liên kết ngành và công nghiệp hỗ trợ.

Ngành Công Thương cũng tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, nhất là các vấn đề về mặt bằng, điện, nước, giao thông kết nối và hạ tầng môi trường. Cùng với đó là thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, xúc tiến, mời gọi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những ngành nghề phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh.

Ông Trần Nhựt Thanh nhấn mạnh, hiệu quả phát triển cụm công nghiệp không chỉ nằm ở diện tích hạ tầng được đầu tư hay số lượng dự án thu hút mà quan trọng hơn là tỷ lệ lấp đầy, giá trị sản xuất công nghiệp, khả năng tạo việc làm và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất.

Trước thực tế này, tỉnh Vĩnh Long xác định phát triển cụm công nghiệp phải gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn 2025-2030, tỉnh dự kiến triển khai 25 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.359 ha, gồm 9 cụm công nghiệp đang triển khai và 16 cụm công nghiệp phát triển mới. Đến năm 2045, tiếp tục thu hút đầu tư, triển khai thêm 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích 967,58 ha.

Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long là từng bước xây dựng các cụm công nghiệp có ngành nghề chuyên môn hóa, doanh nghiệp dẫn dắt và chuỗi liên kết tương đối hoàn chỉnh, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế chế biến nông - thủy sản, Logistics, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp thế mạnh của địa phương.

Với quy hoạch 44 cụm công nghiệp, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, mặt bằng và thủ tục đầu tư, tạo quỹ đất sản xuất, nâng cao hiệu quả thu hút doanh nghiệp và phát huy lợi thế công nghiệp địa phương.