Vĩnh Long: Phước Mỹ Trung chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Mỹ Trung. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Tạo nền tảng chính quyền số, xã hội số

Thời gian qua, công tác xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính tại xã Phước Mỹ Trung đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện tại, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn hơn 99%; mức độ hài lòng của người dân đạt từ 99 đến 100%.

Trong xây dựng xã hội số, địa phương đã kiện toàn 4 Tổ công nghệ số cộng đồng với 40 thành viên tại các ấp, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại thông minh đạt 93,2%; việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đạt tỷ lệ cao. Chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt qua tài khoản đạt 100% đối với số người có tài khoản.

Hạ tầng số từng bước được hoàn thiện. Cáp quang băng rộng và sóng di động 4G/5G phủ 100% tại 14/14 ấp. Các điểm wifi miễn phí được trang bị tại Ủy ban nhân dân xã, Trạm Y tế và một số khu vực công cộng. Đài truyền thanh xã đã chuyển đổi 100% sang ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

Lực lượng đoàn thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục trực tuyến. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Mỹ Trung Đoàn Văn Em cho biết: “Địa phương đang tập trung xây dựng nông thôn mới với chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ nhằm hình thành chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số ở cơ sở. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và nhận thức số; đẩy mạnh phát triển chính quyền số, dịch vụ công; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế số nông thôn; đầu tư, mở rộng hạ tầng, phát triển xã hội số và công dân số”.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Mỹ Trung Võ Thị Bích Vân, xây dựng nông thôn mới hiện nay không chỉ là hoàn thành các tiêu chí hay đầu tư công trình hạ tầng, mà quan trọng là để người dân thực sự là chủ thể, được bàn bạc, đóng góp, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Chuyển đổi số nếu được triển khai phù hợp sẽ mở thêm cơ hội để người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công, thị trường, tri thức và các tiện ích mới; đồng thời giúp chính quyền và Mặt trận nắm bắt tình hình nhân dân nhanh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Mỹ Trung phấn đấu 100% Ban công tác Mặt trận ấp thường xuyên nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và có kênh thông tin phù hợp để tuyên truyền, kết nối với người dân. Mỗi ấp lựa chọn ít nhất một phần việc hoặc mô hình gắn với xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp, tự quản hoặc chuyển đổi số cộng đồng.

Phát triển du lịch tại vùng Căn cứ cách mạng Y4. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Tâm cho biết, Phước Mỹ Trung trước đây và hiện nay đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Sở Xây dựng yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó hoàn thiện hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, 7 danh mục công trình giao thông với tổng vốn gần 100 tỷ đồng mà Phước Mỹ Trung đề ra có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Khai thác thế mạnh nông nghiệp, văn hóa và du lịch trong xây dựng nông thôn mới

Phước Mỹ Trung không chỉ có thế mạnh về nông nghiệp mà còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP và các giá trị văn hóa-lịch sử.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho rằng, toàn xã hiện có 13 sản phẩm OCOP. Các điểm đến như Căn cứ Y4, chùa Dừa, vườn nho Hoàng Duy... có thể được khai thác để hình thành sản phẩm du lịch. Địa phương cũng cần nghiên cứu bến thủy nội địa phục vụ du khách, trong đó có khách quốc tế. Để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, cần sự tham gia tích cực của người dân, bởi người dân vừa là chủ thể vừa trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Phước Mỹ Trung có điều kiện phát triển nông nghiệp, kinh tế vườn và các sản phẩm đặc trưng. Vì vậy, cần nâng cao giá trị nông sản thông qua thương hiệu và dữ liệu; đồng thời khai thác cảnh quan, sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng để hình thành các sản phẩm du lịch.

Chuỗi sản phẩm du lịch cần được xây dựng từ điểm đến, câu chuyện, dịch vụ, trải nghiệm đến quảng bá, kết nối và thị trường. Cùng với đó, dữ liệu phải trở thành công cụ phục vụ quản lý, điều hành, giúp địa phương nắm chắc địa bàn, nguồn lực và nhu cầu phát triển.

Doanh nghiệp thu mua nông sản của người dân tại xã Phước Mỹ Trung. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Mới đây, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Phước Mỹ Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái đánh giá, Phước Mỹ Trung có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Địa phương hiện có 4 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu đạt từ 80 đến gần 100%; đã hoàn thành 5/10 tiêu chí theo Quyết định số 51 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương cần tiếp tục tiếp tục rà soát từng tiêu chí, phân loại nhiệm vụ, xác định rõ phần việc của chính quyền và người dân để cùng thực hiện. Trong đó, công tác giảm nghèo cần được tập trung, phấn đấu đến năm 2027 xóa hết hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ cấu cây giống phù hợp điều kiện sản xuất, nhất là trước nguy cơ xâm nhập mặn. Dự kiến cuối năm 2029, khi công trình cống ngăn mặn ở Vàm Nước Trong hoàn thành, điều kiện sản xuất của người dân sẽ được bảo đảm tốt hơn.

Với nền tảng chuyển đổi số từng bước được hoàn thiện, cùng thế mạnh về nông nghiệp, văn hóa và du lịch, Phước Mỹ Trung đang từng bước tạo nền tảng để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững.