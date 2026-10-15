Vĩnh Long phát triển du lịch gắn với sản phẩm và sinh kế người dân

Du khách tham quan tại Làng du lịch cộng đồng Nhị Hoà, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Vĩnh Long và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung hợp tác tập trung vào phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và đào tạo nhân lực.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trong 8 tháng năm 2026, Vĩnh Long đón trên 4,33 triệu lượt khách, tăng 12,8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 759.000 lượt, tăng 16,52%. Doanh thu du lịch đạt 4.001,8 tỷ đồng, tăng 28,3%. Những kết quả này đặt ra yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ để địa phương tiếp tục thu hút khách và tăng giá trị khai thác. Hiện nay, không gian phát triển sau sáp nhập mở ra khả năng kết nối du lịch miệt vườn Chợ Lách, làng gốm Mang Thít và văn hóa Khmer. Tuy nhiên, việc tổ chức hành trình cần bảo đảm sự thuận tiện, có trải nghiệm riêng và đáp ứng khả năng phục vụ thực tế của từng điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ tại Hội nghị .

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết địa phương hướng đến chuyển dịch từ khai thác tiềm năng sang xây dựng sản phẩm chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm và thúc đẩy chuyển đổi số. Ngoài ra, các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp chủ động tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp phát triển du lịch văn hóa, sinh thái sông nước, cộng đồng và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo. Các chương trình trọn gói sẽ kết nối doanh nghiệp lữ hành với khách sạn, nhà hàng và đơn vị cung ứng, đồng thời hướng đến mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Các đơn vị cùng liên kết để thu hút nhiều du khách đến với Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cho biết, trọng tâm hợp tác lần này là chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác. Đơn vị sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch hành động có chỉ số đo lường cụ thể; hỗ trợ đào tạo, tiêu thụ sản phẩm OCOP và khắc phục hạn chế về thời gian lưu trú của khách.

Từ thực tiễn khai thác các sản phẩm du lịch, ông Lê Quang Lộc, Giám đốc Công ty TNHH TMDC Bảo Khôi (Vĩnh Long) cho biết, địa phương có tài nguyên đa dạng nhưng chưa hình thành nhiều sản phẩm đủ sức cạnh tranh. Hoạt động tham quan vườn cây, lò gạch, chùa Khmer hoặc thưởng thức ẩm thực cần được bổ sung trải nghiệm và kết nối thành hành trình hoàn chỉnh để giữ khách lâu hơn.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long đóng góp giải pháp phát triển du lịch tỉnh nhà.

Theo ông Lộc, đường vào một số điểm còn hạn chế; cầu, bến bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và biển chỉ dẫn chưa đồng bộ. Chất lượng ăn uống, lưu trú và tổ chức trải nghiệm giữa các điểm cũng chưa đồng đều. Những bất cập này ảnh hưởng đến khả năng đón đoàn đông và sự hài lòng của du khách. Vì vậy, ông đề xuất địa phương ưu tiên cải thiện các hạng mục thiết yếu, đồng thời hướng dẫn nhà vườn, nghệ nhân và hộ dân xây dựng dịch vụ, tính giá hợp lý và nâng cao kỹ năng phục vụ. Doanh nghiệp lữ hành cần tham gia thiết kế, bán sản phẩm và đưa khách đến, giúp người dân có nguồn thu ổn định, tạo thêm việc làm tại chỗ.

UBND tỉnh Vĩnh Long và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp du lịch tại Vĩnh Long cũng cho rằng, để du lịch Vĩnh Long phát triển, các bên cần khảo sát thời gian di chuyển, chi phí và sức chứa, sau đó tổ chức chương trình thử nghiệm để lấy phản hồi. Các đơn vị cũng cần thống nhất giá, lịch trình, tiêu chuẩn phục vụ và trách nhiệm điều phối. Đối với việc phát triển nhân lực, doanh nghiệp du lịch cũng cần gắn với công việc cụ thể của từng điểm đến. Khi người dân có kỹ năng, doanh nghiệp có sản phẩm để bán và các dịch vụ phối hợp thông suốt, Vĩnh Long sẽ có thêm điều kiện nâng sức cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú và tăng thu nhập cho cộng đồng.