Vĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ khảo sát vùng trồng chanh không hạt xuất khẩu ở xã Song Lộc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Trung Vẹn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện các địa phương trong tỉnh đã đăng ký cơ bản đủ diện tích theo nội dung ký kết, chủ yếu tập trung tại các xã Hưng Mỹ, Đôn Châu, Hùng Hòa và Hiếu Thành. Đây là cơ sở để các bên tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha. 100% nông dân tham gia diện tích trồng mới được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc; đồng thời được hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính hợp pháp để đầu tư sản xuất như vốn vay ưu đãi, tạm ứng hoặc các khoản hỗ trợ có hoàn trả từ doanh nghiệp.

Đối tác Hà Lan khảo sát vùng trồng chanh không hạt xuất khẩu ở xã Song Lộc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm vận động nông dân tham gia phát triển vùng trồng, kết nối các nguồn lực, chương trình hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ các hợp tác xã trong vùng nguyên liệu. Các hợp tác xã phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân, kiểm tra việc tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, hỗ trợ thu gom, phân loại và chuyển giao sản phẩm cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, định hướng phát triển sản xuất giống sạch bệnh; hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và phối hợp đánh giá, hỗ trợ các chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP. Đồng thời, các đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu hằng năm, đánh giá quy trình sản xuất chanh không hạt do doanh nghiệp phát triển và thử nghiệm….

Về phía Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ, doanh nghiệp cam kết hỗ trợ vốn sản xuất cho nông hộ tham gia với mức 5 triệu đồng/hộ, không tính lãi; khoản hỗ trợ được hoàn trả sau khi thu hoạch và bán sản phẩm cho doanh nghiệp. Công ty cũng tổ chức đào tạo nông dân tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế như GlobalGAP và LEAF, hỗ trợ giám sát vùng trồng, bảo đảm quy trình kỹ thuật và chất lượng sản phẩm; đồng thời thu mua chanh không hạt để phục vụ xuất khẩu.

Thực tế, mô hình trồng chanh không hạt phục vụ xuất khẩu đã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hợp tác xã trồng chanh không hạt Thành Chí (xã Tân An) triển khai thí điểm từ năm 2020. Qua quá trình thực hiện, mô hình cho thấy hiệu quả kinh tế và khả năng liên kết sản xuất, tiêu thụ, tạo động lực để nông dân mở rộng diện tích.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long và ngành chức năng, cùng đối tác Hà Lan khảo sát vùng trồng chanh không hạt xuất khẩu ở xã Song Lộc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Giám đốc Hợp tác xã Thành Chí Phan Đức Tài cho biết, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây chanh không hạt, nông dân liên tục mở rộng diện tích. Đến nay, hợp tác xã có 427 ha chanh không hạt với hơn 300 hộ tham gia sản xuất; trong đó hơn 200 ha đã cho thu hoạch ổn định, thu nhập bình quân khoảng 400-500 triệu đồng/năm/hộ. Toàn bộ sản lượng được Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ bao tiêu để xuất khẩu sang thị trường Hà Lan.

Nông dân tham gia hợp tác xã được cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao quy trình canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Sản phẩm được hợp tác xã bao tiêu với giá cao hơn thị trường 3.000 đồng/kg và không thấp hơn 10.000 đồng/kg. Ngoài ra, nông dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng/hộ từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất.

Việc mở rộng vùng trồng chanh không hạt được thực hiện theo hướng kiểm soát đồng bộ từ giống, quy trình canh tác, mã số vùng trồng, chứng nhận chất lượng đến thu mua và xuất khẩu. Qua đó, tỉnh từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.