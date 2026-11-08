Vĩnh Long phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong chuyển đổi số

Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long khánh thành Nhà Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nhận thức sâu sắc về sứ mệnh này, tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Nền tảng tri thức từ các cơ sở giáo dục đại học

Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đẩy mạnh hội nhập trong giai đoạn mới, Vĩnh Long đặc biệt chú trọng phát huy tiềm năng của hệ thống các trường đại học trên địa bàn. Tại đây, đội ngũ cán bộ, giảng viên không chỉ đóng vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là những người tiên phong thúc đẩy hệ sinh thái số, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Khẳng định từ góc độ thực tiễn giảng dạy, Thạc sĩ Nguyễn Trung Tiến, Giảng viên, Bí thư Đoàn Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long chia sẻ: “Trong thời đại chuyển đổi số ngày nay thì vai trò của đội ngũ trí thức đặc biệt là giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò rất quan trọng, là người không những áp dụng công nghệ vào trong thực tiễn giảng dạy mà còn là người hướng dẫn cho các bạn sinh viên ứng dụng công nghệ vào trong học tập. Với vai trò là bí thư đoàn, tôi cũng định hướng các hoạt động của đoàn thanh niên cũng ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động”.

Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long khánh thành Nhà Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Chia sẻ sâu hơn về tầm nhìn và giá trị mang lại cho cộng đồng, Tiến sĩ Dương Nguyễn Thanh Phương, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Ứng dụng về chuyển đổi số đã góp phần thay đổi trên mọi mặt không chỉ trong nội bộ của nhà trường mà góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người học.

Trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số, chúng tôi nhìn nhận rằng việc chuyển đổi số không phải là việc đem tất cả các ứng dụng, các công nghệ nhiều hay ít mà quan trọng là việc các tiện ích các công nghệ này có thể mang lại hiệu quả trong học tập, trong giảng dạy và góp phần tạo ra giá trị gì cho cộng đồng”.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục khác như Trường đại học Cửu Long và Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long cũng khẳng định vai trò chủ động tham gia hệ sinh thái nhân lực số của tỉnh.

Theo Thạc sĩ Đặng Văn Toại, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường đại học Cửu Long, Nhà trường đã mở các ngành Trí tuệ nhân tạo và Kinh tế số, vận hành hệ thống phần mềm quản lý trên nền tảng UIS, hệ thống E-Learning phục vụ hơn 20.000 tài khoản cùng thư viện số liên kết hơn 1,4 triệu tài liệu điện tử.

Các hoạt động nghiên cứu về AI, máy học, IoT và dữ liệu lớn đang được đẩy mạnh nhằm gắn kết chặt chẽ với bài toán thực tiễn tại địa phương.

Sinh viên Vĩnh Long đang nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong giờ học. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ở góc độ tổ chức Đoàn thanh niên, Thạc sĩ Trần Văn Diễn, Phó Bí thư Đoàn trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long nhìn nhận: “Đội ngũ trí thức có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu lãnh đạo nhà trường phát triển các ứng dụng phần mềm để phục vụ theo thực tế để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng tốt hơn”.

Luôn là lực lượng tiên phong trong quản trị số

Thực tiễn cho thấy, đội ngũ trí thức Vĩnh Long ngày nay không chỉ dừng lại ở vai trò đề xuất ý tưởng mà đã vươn lên đảm nhận vị trí chủ chốt trong công tác quản trị, tham mưu và tổ chức thực hiện. Họ là lực lượng dấn thân mạnh mẽ, mang theo tri thức kết hợp cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú để đồng hành cùng sự phát triển chung.

Để đội ngũ trí thức thực sự trở thành động lực đột phá trong chuyển đổi số, bên cạnh sự nỗ lực tự thân, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi, cởi mở. Tỉnh tăng cường các hoạt động đối thoại, kết nối thường xuyên để lắng nghe những hiến kế, tâm huyết và giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội thảo khoa học chuyển đổi số ở Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đánh giá về bước chuyển biến mang tính chiến lược này, Tiến sĩ, Ngô Văn Tán, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khẳng định: “Trong giai đoạn mới, lực lượng trí thức là một trong những lực lượng dấn thân và có tác động mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển chung của cả dân tộc.

Đội ngũ trí thức vừa có trí thức vừa có kinh nghiệm thực tiễn. Đến giai đoạn này người trí thức không dừng lại ở chỗ đề xuất, mà chuyển từ quản lý sang quản trị. Giai đoạn này là số hóa của chính quyền 2 cấp, của sở ban ngành, của các hội, các hoạt động doanh nghiệp, viện trường. Vai trò của trí thức luôn đồng hành cùng dân tộc trong các giai đoạn lịch sử”.

Công cuộc chuyển đổi số tại Vĩnh Long đang đi đúng hướng và đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó có sự đóng góp âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ, trí tuệ của đội ngũ trí thức.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa tri thức số, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu.