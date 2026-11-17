Lực lượng Công an cơ sở thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người có uy tín để nắm tình hình địa bàn. Ảnh: Phạm Hơn

Xác định chăm lo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình, dự án và chính sách dân tộc. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên ngày càng lan tỏa.

Một trong những giải pháp được chú trọng là việc phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Thông qua đội ngũ này, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải đến người dân gần gũi, dễ hiểu hơn.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 412 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự gương mẫu, tận tâm và am hiểu phong tục, tập quán, họ trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, người có uy tín còn phát huy vai trò trong hòa giải mâu thuẫn, giải quyết các vụ việc phát sinh trong cộng đồng. Bằng sự gần gũi, hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn, họ chủ động gặp gỡ, lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, vận động mọi người giải quyết trên tinh thần tôn trọng pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Qua đó, nhiều mâu thuẫn được tháo gỡ từ sớm, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Ông Thạch Sa Mi, người có uy tín trong đồng bào Khmer, ngụ xã Song Lộc chia sẻ, mỗi khi có vụ việc phát sinh, ông chủ động gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó vận dụng hài hòa giữa quy định pháp luật và tình làng nghĩa xóm để tháo gỡ. Nhờ kiên trì, khéo léo và giải quyết thấu tình đạt lý, nhiều mâu thuẫn được hòa giải ngay từ đầu, góp phần giữ gìn sự hòa thuận trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các chức sắc và người có uy tín còn tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Theo ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Việc chăm lo đời sống đồng bào Khmer gắn với phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và sự phối hợp của các lực lượng tại cơ sở sẽ tiếp tục góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn ổn định và phát triển bền vững.