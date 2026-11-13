Vĩnh Long phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phát triển khoa học và công nghệ

Đại biểu chủ trì tại hội thảo về phát huy vai trò trí thức trong phát triển khoa học và công nghệ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng, nhận diện những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế tập hợp, kết nối và phát huy đội ngũ trí thức; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong việc tạo môi trường để trí thức đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của địa phương. Đồng thời, cần chuyển mạnh từ khuyến khích đóng góp tự nguyện sang cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng nghiên cứu, tư vấn, phản biện và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút trí thức trẻ, trí thức nữ, chuyên gia có trình độ cao; tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trở thành cầu nối tin cậy giữa đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền.

Đội ngũ trí thức ứng dụng công nghệ cấy mô trong sản xuất cây giống. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo số liệu tổng hợp sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long đã rà soát 160 nhiệm vụ khoa học và công nghệ kế thừa từ ba địa phương, gồm Vĩnh Long 15 nhiệm vụ, Bến Tre 31 nhiệm vụ và Trà Vinh 114 nhiệm vụ. Trong đó, 96 nhiệm vụ đã nghiệm thu, 4 nhiệm vụ đề xuất nghiệm thu, 48 nhiệm vụ đề xuất tiếp tục thực hiện và 12 nhiệm vụ đề xuất dừng. Toàn tỉnh có 71 đơn vị tham gia chủ trì, trong đó có 12 doanh nghiệp.

Đến tháng 9/2026, tỉnh có 35 tổ chức khoa học và công nghệ đang hoạt động, 15 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 52.065 người trình độ đại học trở lên, gồm 44.838 người có trình độ đại học, 6.623 thạc sĩ, 534 tiến sĩ và 70 giáo sư, phó giáo sư. Đây là nguồn lực trí tuệ quan trọng để tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Tán nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, tiêu biểu là Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Các nghị quyết đều khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long Ngô Văn Tán phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đối với Vĩnh Long, sau hợp nhất, không gian và tiềm năng phát triển được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về mô hình tăng trưởng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Vì vậy, vấn đề quan trọng không chỉ là xây dựng đội ngũ trí thức đông về số lượng mà còn phải có cơ chế tập hợp, trọng dụng, phát huy đúng năng lực chuyên môn, gắn hoạt động nghiên cứu với những nhiệm vụ phát triển cụ thể của tỉnh.

Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học trao đổi, đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần đưa tri thức, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.