Vĩnh Long phát huy nội lực, tăng tốc quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cuối năm

9 tháng năm 2026, kinh tế Vĩnh Long ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với GRDP tăng 7,32%. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm như kịch bản phát triển kinh tế tỉnh đề ra, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn dự án, giải phóng mặt bằng và hạ tầng điện nhằm biến nguồn lực đầu tư thành sản lượng thực tế.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (giữa) trong một buổi kiểm tra các hạng mục bổ sung cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào tháng 3/2026.

Tăng trưởng cải thiện rõ nét

Theo báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, quý III/2026 GRDP của tỉnh tăng 8,67%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 7,32%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,72%. Riêng ngành công nghiệp tăng hơn 11%, tiếp tục giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng địa phương.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà khởi sắc với chỉ số sản xuất trong 9 tháng tăng 11,35%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 18.761 tỷ đồng, bằng 83,09% dự toán, tăng 12,53% so với cùng kỳ. Kết quả này đã tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực, mở rộng sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ở lĩnh vực thương mại, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng hơn 22% và bằng 80,22% kế hoạch năm. Đáng chú ý, xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 43,41%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 152.700 tỷ đồng, tăng 20,25%. Điều này cho thấy thị trường nội địa tiếp tục là động lực đáng kể của nền kinh tế tỉnh.

Tuy nhiên, để tiến tới mục tiêu GRDP tăng 10% cả năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì nhịp sản xuất hiện có mà phải tạo thêm năng lực mới, đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Vĩnh Long đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng truyền tải điện.

Tạo đà tăng tốc từ nền tảng 9 tháng

Theo ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, chặng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu tăng trưởng cả năm 10% đặt ra áp lực lớn đối với công tác điều hành, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong quý IV.

Thực hiện kịch bản tăng trưởng của tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long khẳng định ngành sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kết quả thực chất. Trọng tâm là sản lượng công nghiệp, bảo đảm nguồn điện ổn định, duy trì đơn hàng xuất khẩu và thúc đẩy sức mua thị trường.

Giám đốc Sở Công thương cũng cam kết sẽ tiếp tục hành động theo phương châm "rõ việc, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ kết quả". Theo đó, trong quý IV, Sở tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành rà soát, đôn đốc 11 dự án dự kiến tăng thêm năng lực. Trong đó, có 7 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và 4 dự án điện gió với tổng công suất 254 MW.

Với từng dự án, Sở tập trung xác định khó khăn, thời hạn hoàn thành và sản lượng dự kiến đóng góp. Tiến độ được theo dõi sát sao và kết quả tăng trưởng chỉ được ghi nhận khi dự án thực sự đi vào vận hành.

Một góc trung tâm tỉnh Vĩnh Long nhộn nhịp về đêm.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh cho biết thời gian còn lại của năm 2026, đơn vị sẽ phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Vĩnh Long và các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và hành lang tuyến. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành đường dây mạch 2 từ trạm biến áp 220 kV Trà Vinh và hai trạm 110 kV Cầu Kè giai đoạn 2 trong tháng 11/2026. Đồng thời, phấn đấu khởi công đường dây 110 kV Bến Tre – Giồng Trôm chậm nhất trong tháng 12/2026.

"Khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, giải tỏa công suất nguồn điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ sản xuất. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và chủ động kế hoạch sản xuất cuối năm", Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, ngành Công thương Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy động lực từ xuất khẩu và thị trường nội địa. Trong đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh. Cạnh đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, hỗ trợ xúc tiến thương mại.

Ngoài ra, các mô hình chợ 4.0 tại hơn 60 chợ, kết hợp livestream bán hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số được kỳ vọng mở rộng kênh phân phối, kết nối hiệu quả người bán với người tiêu dùng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tăng từ 10% trở lên, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban, ngành và các xã, phường tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026.

Trong đó, đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực I.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu Sở Công thương tiếp tục tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Mặt khác, triển khai quyết liệt các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại và thương mại điện tử năm 2026.

"Cùng với đầu tư công, các ngành phải quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách; khơi thông nguồn lực đất đai, doanh nghiệp và đầu tư xã hội; tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Song song đó, tỉnh cũng tăng cường triển khai các hoạt động thu hút, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình đồng hành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.