Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu ngành hàng dừa lên 1 tỷ USD vào năm 2030. Ảnh: VGP/Băng Tâm.

Ngày 17/11, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo quốc tế ngành Dừa - CocoNext 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 - 13/12/2026 tại Vĩnh Long, với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành Dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

THÚC ĐẨY CHẾ BIẾN SÂU, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết sau sáp nhập, Vĩnh Long có hơn 121.000 ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước, tạo lợi thế về vùng nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến và nâng cao giá trị kinh tế.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành dừa đạt khoảng 600 triệu USD. Tỉnh đặt mục tiêu phối hợp với doanh nghiệp đưa kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này lên 1 tỷ USD vào năm 2030.

Theo ông Quang, để nâng cao giá trị ngành dừa, cần xây dựng chuỗi liên kết có sự dẫn dắt của doanh nghiệp đầu đàn. Đơn cử như Betrimex đã ký hợp đồng thu mua với hợp tác xã và nhà vườn, góp phần giảm khâu trung gian, bảo đảm đầu ra ổn định và giá thu mua cho nông dân. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ phân bón, cây giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác để người nông dân an tâm, sản xuất sạch, xanh từ gốc.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC.

“Cây dừa là ngành hàng nông nghiệp chủ lực, đóng góp vào phát triển chế biến, xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Tỉnh định hướng đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế và khai thác toàn diện giá trị từ trái dừa, nước dừa, cơm dừa đến xơ dừa, gáo dừa và phụ phẩm, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”.

“Việc sản phẩm dừa tiếp cận được các thị trường khó tính, cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường khi chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm được đáp ứng", ông Quang nhận định; đồng thời tỉnh kỳ vọng sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao giá trị chuỗi ngành dừa, cải thiện thu nhập cho người trồng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Quang cho biết thay vì tập trung vào sản lượng và xuất khẩu nguyên liệu, địa phương hướng đến khai thác toàn bộ giá trị từ trái dừa, nước dừa, cơm dừa đến xơ dừa, gáo dừa và các phụ phẩm, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thông qua CocoNext 2026, Vĩnh Long kỳ vọng tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao giá trị ngành dừa.

“Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó đưa ngành dừa trở thành động lực phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế địa phương”, ông Quang nhấn mạnh.

LIÊN KẾT CHUỖI ĐỂ NÂNG GIÁ TRỊ DỪA VIỆT

Từ kinh nghiệm đưa sản phẩm dừa Việt Nam ra thị trường quốc tế, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), cho biết ngành dừa Việt Nam đã làm chủ nhiều công đoạn sản xuất, song giá bán và vị thế thương hiệu trên thị trường quốc tế vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang chú trọng kinh tế tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp tiên tiến, kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững, dịch vụ và bảo tồn bản sắc văn hóa nông nghiệp. Nhờ những định hướng này, sản phẩm dừa Việt Nam đã có mặt tại gần 100 quốc gia, từng bước tham gia sâu hơn vào thương mại nông sản toàn cầu.

Theo bà My, kết quả này có sự đóng góp của liên kết “5 nhà”, gồm: Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng và nhà nông. Sự phối hợp giữa các chủ thể tạo điều kiện để ngành dừa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Betrimex phát biểu tại buổi họp. Ảnh: BTC.

Phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh là những định hướng góp phần nâng cao giá trị ngành dừa, hướng tới mục tiêu xuất khẩu tỷ USD. Hiệu quả của chuỗi giá trị cần được thể hiện qua thu nhập của người trồng dừa, giá trị tạo ra trên mỗi tấn nguyên liệu, đóng góp cho địa phương và tác động đến môi trường.

Bà My cho biết tại các thị trường như châu Âu và Hoa Kỳ, thách thức của doanh nghiệp không chỉ là tìm kiếm đơn hàng mà còn phải duy trì chất lượng đồng đều, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và giao hàng đúng cam kết khi sản lượng tăng. Trong khi đó, vùng trồng phân tán, liên kết thu mua thiếu ổn định và tỷ lệ chế biến sâu còn hạn chế đang ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm giá trị cao.

Một trong những hướng giải quyết là phát triển mô hình làng nghề hiện đại, gắn vùng trồng với chế biến và dịch vụ. Theo bà My, đầu ra ổn định giúp nhà vườn yên tâm đầu tư canh tác; nguồn nguyên liệu đạt chuẩn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm chế biến sâu. Các hoạt động làng nghề, dịch vụ và du lịch cũng có thể tạo thêm thu nhập từ tay nghề, tri thức và văn hóa vùng dừa.

“Giá trị thương hiệu dừa Việt không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở khả năng giúp khách hàng quốc tế nhận diện vùng nguyên liệu và xuất xứ. Phần giá trị gia tăng cần được chia sẻ trở lại với người trồng dừa, tạo nguồn lực để họ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sản xuất”, bà Ức My nhấn mạnh.

Diễn ra trong hai ngày 12 - 13/12/2026 tại Vĩnh Long, Hội thảo quốc tế ngành Dừa - CocoNext 2026 dự kiến có ba phiên thảo luận về tầm nhìn ngành dừa Việt Nam, thương mại toàn cầu, công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn. Một nội dung đáng chú ý là kết nối bốn lĩnh vực AgTech, FoodTech, FinTech và CarbonTech trong chuỗi giá trị ngành dừa, tập trung vào ứng dụng dữ liệu quản lý vùng trồng, công nghệ sản xuất, chế biến, tài chính chuỗi cung ứng và giảm phát thải. Song song với hội thảo, triển lãm CocoNext 2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ trong canh tác, quản lý vùng trồng và chế biến. Không gian Cộng hưởng có 36 gian hàng trưng bày sản phẩm từ dừa và kết nối doanh nghiệp. Ngày 13/12, đại biểu dự kiến tham quan Nhà máy Betrimex tại Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, Nhà máy mật hoa dừa tại Tiểu Cần và Bảo tàng Dừa Sáp tại Tam Ngãi, tìm hiểu hoạt động từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sâu và khai thác giá trị từ cây dừa.