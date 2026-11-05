Vĩnh Long phát huy hiệu quả nguồn vốn khuyến công quốc gia

Trong khuôn khổ chương trình kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2026, đoàn công tác Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) do Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại hai doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và sản phẩm từ dừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận những chuyển biến tích cực từ việc ứng dụng máy móc, thiết bị được hỗ trợ bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-CN ngày 27/10/2026 của Cục trưởng Cục Công nghiệp, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng kinh phí khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tham gia chương trình làm việc có ông Trần Nhựt Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Trung tâm Khuyến công địa phương.

Tại hai doanh nghiệp, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình trạng vận hành máy móc, thiết bị được đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2025; đối chiếu các thông số kỹ thuật với nội dung hợp đồng hỗ trợ, đồng thời trao đổi với đại diện doanh nghiệp về tình hình sản xuất, kinh doanh và hiệu quả sử dụng thiết bị sau đầu tư.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Dừa Sơn Phú. Ảnh: Cục Công nghiệp

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận việc hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị đã tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước đổi mới công nghệ, cải thiện năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ dừa.

Đây là nội dung hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là trong bối cảnh ngành chế biến nông sản, thực phẩm và các sản phẩm từ dừa ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thông qua nguồn kinh phí khuyến công, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận máy móc, thiết bị tiên tiến, giảm bớt áp lực đầu tư ban đầu, đồng thời chủ động nâng cấp năng lực sản xuất, hướng tới gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng quy mô hoạt động.

Gắn trách nhiệm doanh nghiệp với hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng lưu ý yêu cầu bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí khuyến công, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp thụ hưởng với việc quản lý, khai thác và duy trì hoạt động ổn định của máy móc, thiết bị được hỗ trợ.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm nhấn mạnh, các cơ sở thụ hưởng cần thực hiện đầy đủ cam kết về quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị đúng mục đích, đúng địa điểm theo hợp đồng đã ký kết. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước được sử dụng đúng đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư và tạo ra giá trị lâu dài cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản Thương Mại Thiên Tân Phát. Ảnh: Cục Công nghiệp

Đối với các đơn vị quản lý khuyến công địa phương, Phó Cục trưởng đề nghị tiếp tục theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình triển khai đề án; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, hiệu quả của chính sách khuyến công không chỉ được nhìn nhận ở việc hoàn thành đầu tư, đưa máy móc, thiết bị vào vận hành mà còn ở khả năng duy trì, khai thác thiết bị phục vụ sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở để hoạt động hỗ trợ khuyến công đi vào chiều sâu, bảo đảm nguồn lực Nhà nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất.

Tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở công nghiệp nông thôn

Ngoài hoạt động kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn công tác đã làm việc với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai chương trình khuyến công, những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Đoàn công tác làm việc với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Cục Công nghiệp

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị Sở Công Thương quan tâm kiện toàn công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến công phù hợp với điều kiện thực tế.

Một trong những nội dung được Cục Công nghiệp nhấn mạnh là tăng cường kết nối các cơ sở sản xuất cùng ngành hàng, thúc đẩy liên kết trong khai thác nguồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Đây được xác định là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời phát huy thế mạnh của địa phương trong chế biến nông, thủy sản.

Trong quá trình làm việc, đoàn cũng trao đổi với các cơ sở thụ hưởng và đơn vị liên quan về tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ kinh phí; đề nghị tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ chương trình khuyến công.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Beco. Ảnh: Cục Công nghiệp

Thông qua đợt kiểm tra, Cục Công nghiệp tiếp tục nắm bắt tình hình triển khai chính sách khuyến công tại cơ sở, đánh giá hiệu quả đầu tư máy móc, thiết bị và ghi nhận kiến nghị từ địa phương, doanh nghiệp. Những kết quả này là cơ sở phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia.

Qua đó, chính sách khuyến công tiếp tục hướng tới mục tiêu thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững; tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.