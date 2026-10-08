Vĩnh Long: Phát hiện nhiều thiếu sót trong lựa chọn nhà thầu tại 7 dự án đầu tư công

Trụ sở Thanh tra tỉnh Vĩnh Long (ảnh minh họa).

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra số 101/KL-TT ngày 29/9/2026 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với một số dự án tại Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2024 - 2025.

Theo kết luận, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra 7 công trình, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 360 tỉ đồng, với 141 gói thầu, tổng giá trị hơn 256,17 tỉ đồng.

Các dự án được thanh tra gồm: Đầu tư, nâng cấp các trụ sở làm việc thuộc ngành Văn hóa tỉnh Trà Vinh; đầu tư, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đến năm 2025 thành trường chất lượng cao; xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường số 1, Khu kinh tế Định An và tuyến Quốc lộ 53; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2); Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri; đường vào Cụm công nghiệp Tân Bình và cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục Trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đánh giá, nhìn chung quá trình lựa chọn nhà thầu tại các dự án cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; công khai thông tin đấu thầu và ký kết hợp đồng.

Đáng chú ý, tại dự án đường vào Cụm công nghiệp Tân Bình, Thanh tra tỉnh phát hiện 15 gói thầu đã thực hiện chỉ định thầu rút gọn nhưng chủ đầu tư không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngoài ra, 3 gói thầu khác đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu chậm so với thời hạn quy định.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục Trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, có 3 gói thầu chỉ định thầu rút gọn đăng tải chậm kết quả lựa chọn nhà thầu; 6 gói thầu không đăng tải đầy đủ các thông tin chủ yếu của hợp đồng theo quy định.

Tại dự án đầu tư, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, hồ sơ mời thầu gói thầu số 35 về mua sắm trang thiết bị có nội dung yêu cầu kỹ thuật gắn tên hãng sản xuất đối với 3 trong tổng số 692 thiết bị, chưa phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu.

Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm liên quan đến thiếu sót trên thuộc các đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu cùng những cá nhân có trách nhiệm tham mưu, đề nghị phê duyệt.

Tuy nhiên, kết luận cũng nêu rõ, tổng giá trị các thiết bị có nội dung yêu cầu chưa phù hợp chiếm tỉ lệ rất thấp so với giá gói thầu được duyệt; nội dung này không làm thất thoát ngân sách nhà nước và không gây cản trở quá trình lựa chọn nhà thầu.

Tại dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp lần đầu khi chưa bảo đảm điều kiện bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ đã dẫn đến phải tổ chức lựa chọn nhà thầu lại, làm phát sinh thời gian, thủ tục và chi phí liên quan.

Đối với dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, giai đoạn 2, Thanh tra tỉnh xác định một số nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và việc xác định giá trị các gói thầu chưa phù hợp quy định.

Ngoài ra, tại dự án đường vào Cụm công nghiệp Tân Bình, cơ quan thanh tra phát hiện một gói thầu tư vấn được ký kết hợp đồng không đúng loại hợp đồng đã được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kết luận thanh tra xác định nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở một số dự án chưa chặt chẽ; việc cập nhật, áp dụng quy định pháp luật của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan còn hạn chế.

Một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ đấu thầu; công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ, thẩm định và phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn có thời điểm chưa đầy đủ, kịp thời.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chấn chỉnh công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, công khai thông tin đấu thầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và quản lý hợp đồng.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với các cá nhân có hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra.