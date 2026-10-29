Vĩnh Long: Phát hiện mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hơn 9.000 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương, Báo cáo quyết toán sách địa phương năm 2025 của tỉnh Vĩnh Long và một số chuyên đề liên quan.

Kết quả kiểm toán chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) giai đoạn 2023-2025 tại Thuế tỉnh Vĩnh Long cho thấy còn nhiều hạn chế trong quản lý thu nội địa. Nổi bật là dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế được phát hiện qua phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử giai đoạn 2024-2025.

Cụ thể, qua phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử giai đoạn 2024–2025 của các doanh nghiệp có trạng thái bỏ địa chỉ kinh doanh (TT06), Kiểm toán nhà nước phát hiện 21 doanh nghiệp (F0) lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa cho 248 doanh nghiệp (F1).

Các doanh nghiệp F0 có đặc điểm chung là được thành lập và hoạt động trong thời gian ngắn, vốn điều lệ góp bằng tiền mặt, không trực tiếp sản xuất mà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Đáng chú ý, giá trị hàng hóa bán ra của các doanh nghiệp này cao hơn giá trị hàng hóa mua vào, với tổng chênh lệch lên tới 9.010,54 tỷ đồng.

Qua phân tích dữ liệu, phần lớn giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn bán ra không có hàng hóa thực tế đi kèm, có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

Đối với 248 doanh nghiệp F1 sử dụng hóa đơn đầu vào của 21 doanh nghiệp F0 nêu trên, qua rà soát đến ngày 3/7/2026, chỉ có 1 doanh nghiệp đang hoạt động đã điều chỉnh giảm kê khai đối với hóa đơn mua vào từ các doanh nghiệp F0.

Đáng chú ý, giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn của 21 doanh nghiệp F0 lên tới 9.035,48 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa không có thực tế đi kèm là 9.010,54 tỷ đồng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp F1 sử dụng hóa đơn đầu vào của những doanh nghiệp này có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào, qua đó làm giảm số thuế phải nộp và tăng số thuế được khấu trừ, được hoàn.

Theo số liệu ước tính, giá trị thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào tương ứng với số hóa đơn có dấu hiệu không hợp pháp, nếu không đủ điều kiện khấu trừ, là 901,054 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong trường hợp các doanh nghiệp F1 phát sinh thu nhập chịu thuế, không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế và toàn bộ giá trị hóa đơn nêu trên được hạch toán vào chi phí được trừ, số thuế TNDN phải nộp ngân sách nhà nước có thể bị giảm khoảng 1.802,11 tỷ đồng.

Trên cơ sở các dấu hiệu vi phạm được phát hiện, Kiểm toán Nhà nước đã xem xét, quyết định chuyển thông tin về hành vi mua bán hóa đơn và trốn thuế đến Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.