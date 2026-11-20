Công an xã Hưng Nhượng phát hiện cát sông không có nguồn gốc hợp pháp trong khoang một tàu sắt đang neo đậu gần bờ. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 3 đến 6/11/2026, Công an xã Hưng Nhượng phát hiện hai trường hợp tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp tại khu vực Cống Sơn Đốc 1 và trên sông Sơn Đốc.

Rạng sáng 3/11, tại khu vực Cống Sơn Đốc 1, thuộc ấp Hưng Nghĩa, lực lượng công an kiểm tra tàu sắt mang biển kiểm soát BTr-7595 đang neo đậu gần bờ. Tàu do T.T.N. (sinh năm 1993, cư trú tại xã An Hiệp) quản lý. Qua kiểm tra, công an đo được 9,3 m³ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp trong khoang tàu.

Lực lượng Công an đo đạc để xác định lượng cát sông trong khoang tàu sắt tại xã Hưng Nhượng. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/11, trên sông Sơn Đốc, đoạn thuộc thủy phận ấp Hưng Lễ, Công an xã Hưng Nhượng tiếp tục phát hiện một tàu sắt không có biển kiểm soát đang neo đậu gần bờ. Tàu do Đ.V.B.T. (sinh năm 1988, cư trú tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định trong khoang tàu có 35,9 m³ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Thực hiện đợt cao điểm, Công an xã Hưng Nhượng tăng cường nắm tình hình địa bàn, duy trì tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản. Đối với hai trường hợp tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp vừa phát hiện, Công an xã đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Công an xã Hưng Nhượng khuyến cáo người dân, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp trong quá trình khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ.