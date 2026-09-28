Vĩnh Long: Phát hiện hai phương tiện chứa hơn 24 m³ cát không rõ nguồn gốc trên sông Hàm Luông

Chủ phương tiện tự nguyện tháo gỡ hệ thống máy bơm hút tự chế lắp trên ghe. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 20/9/2026, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép, Công an xã Đại Điền phối hợp Công an xã Quới Điền tổ chức tuần tra trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua ấp Phú Hòa, xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai phương tiện thủy không biển kiểm soát neo đậu trên tuyến sông. Qua kiểm tra, một ghe gỗ do N.V.C.L., sinh năm 2001, ngụ xã Hưng Nhượng, làm chủ, có 9,18 m³ cát san lấp.

Phương tiện còn lại là tàu sắt do T.V.T., sinh năm 1966, cùng ngụ xã Hưng Nhượng, làm chủ, chứa 15,092 m³ cát san lấp.

Tổng khối lượng cát trên hai phương tiện được xác định hơn 24 m³.

Tại thời điểm kiểm tra, hai chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát. Ngoài ra, cả hai phương tiện đều không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định.

Đối với ghe gỗ, Công an xã đã vận động ông L. tự nguyện tháo gỡ hệ thống máy bơm hút tự chế được lắp trên phương tiện.

Hiện Công an xã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.