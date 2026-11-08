Vĩnh Long: Phát hiện chó mắc bệnh dại tấn công 9 người tại xã Giao Long

Tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 30/10 đến 2/11, tại ấp Phú Thành ghi nhận một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ, bất thường, tấn công và cắn 9 người cùng một con chó khác. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân phối hợp chính quyền địa phương bắt giữ con chó. Tuy nhiên, đến chiều 2/11, con chó đã chết.

Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp địa phương lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm. Ngày 4/11, kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại (Rabies virus).

Trước tình hình trên, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tổ chức tiêu hủy chó nghi mắc bệnh đã chết theo hướng dẫn chuyên môn; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại địa bàn xã Giao Long.

Đối với những người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn, ngành chức năng đã hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị và tiêm phòng theo quy định. Đến nay, cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo lịch trình cho 8 trong tổng số 9 người bị chó tấn công. Trường hợp còn lại đang được chính quyền địa phương vận động phối hợp ngành y tế để được hướng dẫn phòng, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát bệnh dại, hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Người nuôi chó, mèo được khuyến cáo thường xuyên theo dõi sức khỏe vật nuôi; khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y để kiểm tra, xử lý.