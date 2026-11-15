Vĩnh Long phát hiện 4 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép

Lực lượng chức năng phát hiện 4 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Hàm Luông. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trước đó, rạng sáng 14/11, Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra trên sông Hàm Luông, qua đó phát hiện 4 phương tiện cùng 8 người có liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện đang trực tiếp khai thác cát, trong đó có một phương tiện mang biển kiểm soát AG-067xx và 2 phương tiện không gắn biển kiểm soát. Tổng khối lượng cát trên 3 phương tiện ước tính khoảng 71,73m³.

Ngoài ra, một sà-lan biển kiểm soát BTr-75xx đang vận chuyển khoảng 108,7m³ cát, neo đậu chờ tiếp nhận thêm cát từ các phương tiện khai thác. Tổng khối lượng cát trên 4 phương tiện ước tính ban đầu khoảng 180,43m³.

Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các phương tiện theo quy định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tại thời điểm kiểm tra, những người điều khiển phương tiện chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan người điều khiển và phương tiện. Riêng người điều khiển sà-lan chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số cát, hoạt động khai thác, vận chuyển và vai trò của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về khai thác khoáng sản, bảo đảm đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cát trong quá trình vận chuyển, góp phần bảo vệ tài nguyên, hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.