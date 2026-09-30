Vĩnh Long: Phát hiện 13,5 tấn thức ăn tôm bị gian lận hạn dùng

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hàng hóa tại kho của doanh nghiệp ở phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, ngày 19/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất kho chứa hàng hóa của một công ty tại phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long, do ông H.H.R làm Tổng Giám đốc.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại kho lưu trữ số lượng lớn thức ăn thủy sản, chế phẩm vi sinh và sản phẩm xử lý môi trường nước. Một số hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện hai công nhân đang sử dụng máy hàn túi công nghiệp Yamafuji FRL-150AP cùng dụng cụ đóng ngày sản xuất để sang chiết, đóng gói thức ăn hỗn hợp cho tôm hiệu AQUA-601.

Cụ thể, 1.350 xô thức ăn, loại 10kg/xô, có ngày sản xuất gốc 22/1/2026 và hạn sử dụng 6 tháng, được sang 1.350 thùng carton mới. Thông tin trên nhãn sau đó được thay đổi thành ngày sản xuất 1/3/2026 và hạn sử dụng 9 tháng.

Nhiều lô hàng vi phạm về nhãn, chứng từ

Ngoài lô thức ăn tôm AQUA-601, đoàn kiểm tra còn phát hiện 10.372 thùng các loại chế phẩm vi sinh, sản phẩm cải thiện môi trường nước và sức khỏe thủy sản, thức ăn hỗn hợp cho tôm, với tổng khối lượng khoảng 95.418kg, vi phạm về chứng từ và nhãn hàng hóa.

Đối với hàng hóa nhập khẩu hiệu QING HU TAI, lực lượng chức năng phát hiện 200 bao, loại 20kg/bao, tổng khối lượng 4.000kg, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Riêng thức ăn hỗn hợp cho tôm hiệu AQUA-601 có 1.350 thùng, tổng khối lượng 13.500kg, bị xác định có hành vi thay đổi, kéo dài thời hạn sử dụng trên nhãn.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Buộc tiêu hủy 13,5 tấn thức ăn tôm

Sau quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 1 đã chuyển hồ sơ về Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 11/9/2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp về các hành vi buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ, ghi không đúng nội dung bắt buộc; buôn bán hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; kinh doanh hàng hóa gian lận về thời hạn sử dụng trên nhãn.

Tổng số tiền xử phạt là 125 triệu đồng. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc tiêu hủy 13.500kg thức ăn thủy sản gian lận về thời hạn sử dụng trên nhãn, có tổng trị giá tang vật 609.444.000 đồng, đồng thời buộc khắc phục vi phạm về nhãn đối với nhiều lô hàng vi phạm khác.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các kho bãi có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng./.