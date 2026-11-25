HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo nghị quyết, tổng nguồn vốn được phân bổ hơn 59,79 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng do tỉnh quản lý để thực hiện mô hình xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP mật hoa dừa tại xã Tiểu Cần; hơn 54,79 tỷ đồng còn lại được hỗ trợ có mục tiêu cho 20 xã để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình.

5 tỷ đồng xây dựng chuỗi giá trị OCOP mật hoa dừa

Đối với nguồn vốn do tỉnh quản lý, HĐND tỉnh phân bổ 5 tỷ đồng thực hiện dự án xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP mật hoa dừa tại ấp Cây Hẹ, xã Tiểu Cần. UBND xã Tiểu Cần được giao làm chủ đầu tư.

Trước đây, địa điểm triển khai dự án thuộc xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Theo phụ lục nghị quyết, dự án có tổng mức đầu tư 11,5 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 5 tỷ đồng trong kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

Mô hình sản xuất mật hoa dừa được đầu tư xây dựng chuỗi giá trị, góp phần phát triển sản phẩm OCOP tại xã Tiểu Cần. Ảnh: Hoài Thanh

Các hạng mục đầu tư gồm nhà xưởng diện tích 1.320m², san lấp mặt bằng, đường nội bộ, trạm biến áp, hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy móc, hệ thống cơ điện và vách ngăn.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2026, theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 17/10/2025.

Hơn 54,7 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã ở Vĩnh Long

Bên cạnh dự án OCOP mật hoa dừa, tỉnh Vĩnh Long phân bổ hơn 54,79 tỷ đồng hỗ trợ có mục tiêu cho 20 xã theo phân cấp tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND tỉnh.

Trong danh sách phân bổ, xã Hàm Giang được bố trí vốn cao nhất với 9,6 tỷ đồng. Tiếp đến là xã Ngãi Tứ với 4,968 tỷ đồng, Tập Ngãi hơn 4,64 tỷ đồng, Tân Hòa 3,6 tỷ đồng và Song Lộc 3,5 tỷ đồng.

Xã Vinh Kim được phân bổ 3,288 tỷ đồng; Nhị Trường và Hùng Hòa mỗi xã 3 tỷ đồng; Bình Phú 2,8 tỷ đồng; Quới Thiện 1,986 tỷ đồng; Cầu Ngang và Lưu Nghiệp Anh mỗi xã 1,7 tỷ đồng.

Các xã Thới Thuận được phân bổ 1,6 tỷ đồng, An Bình 1,65 tỷ đồng, Tân An 1,5 tỷ đồng; An Phú Tân, Hiệp Mỹ và Mỹ Long mỗi xã 1,3 tỷ đồng; Long Vĩnh 1,25 tỷ đồng và An Hiệp 1,1 tỷ đồng.

Đồng bào Khmer tại Vĩnh Long được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh, tuyến đường nông thôn trong sóc của đồng bào Khmer ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoài Thanh

Nguồn vốn được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo nghị quyết, nguồn vốn gồm ngân sách Trung ương bổ sung cho các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn kết dư còn lại, bao gồm kết dư ngân sách, nguồn chuyển nguồn năm 2024 của ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc 3 tỉnh trước khi sáp nhập.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, thời hạn giải ngân được quy định đến hết ngày 31/12/2026.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được đề nghị phối hợp giám sát.

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư ngày 23/10/2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.