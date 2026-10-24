Vĩnh Long: Ô tô mất lái lao vào nhà dân, 3 người may mắn thoát nạn

Ngày 24/10, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khi một xe ô tô bất ngờ mất lái, lao thẳng vào nhà dân ven đường gây hư hỏng nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h15 cùng ngày, xe ô tô màu trắng (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông trên tuyến đường Phó Cơ Điều. Khi di chuyển đến địa bàn phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long), phương tiện này bất ngờ nghi bị mất lái rồi đâm thẳng vào một hộ dân ở ven đường.

Hiện trường ô tô đâm thẳng vào nhà dân (Ảnh: cắt từ camera)

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bên trong căn nhà có 3 người (2 nam, 1 nữ) đang cùng nhau làm bánh chuối chiên. Phát hiện chiếc xe ô tô lao thẳng về phía mình với tốc độ nhanh, cả 3 người đã giật mình phản xạ, nhanh chân né tránh sang bên cạnh nên may mắn không bị thương tích.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô tông trúng chiếc xe bán bánh chuối chiên và chỉ dừng lại hoàn toàn khi đâm dội vào bức tường nhà. Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bị biến dạng, hư hỏng cùng nhiều vật dụng buôn bán trong nhà dân bị đập vỡ, xáo trộn.

Video xe ô tô lao vào nhà dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chủ phương tiện đã chủ động thỏa thuận, thương lượng bồi thường các thiệt hại về tài sản với gia đình người bán bánh chuối chiên.

Hiện nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.