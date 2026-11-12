Vĩnh Long: Ô nhiễm nặng kênh Chín Tế gây ảnh hưởng cuộc sống người dân

Rác thải gây ô nhiễm môi trường tại kênh Chín Tế (Vĩnh Long). Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Dòng nước kênh Chín Tế hiện tại đen ngòm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Theo ông Phạm Minh Thảo, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long, tình trạng ô nhiễm xảy ra nhiều năm, dòng nước đen, mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người lớn tuổi. Bên cạnh đó, dòng nước đen bẩn không thể sử dụng để tưới cho vườn dừa xiêm 5.000 m2 của gia đình.

Ông Thảo cho hay, trước đây, nguồn nước từ kênh Chín Tế được người dân tận dụng để tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nước chuyển màu đen, có mùi hôi khó chịu nên không ai dám sử dụng. Tình trạng này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt cuộc sống mà còn làm tăng chi phí sản xuất do người dân phải tìm nguồn nước thay thế. Bà con mong muốn ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý ô nhiễm, khôi phục chức năng tiêu thoát nước và phục vụ tưới tiêu của tuyến kênh.

Phía trước nhà ông Nguyễn Văn Quân (78 tuổi), phường Sơn Đông, là dòng kênh nước đen ngòm, nổi váng cục và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo ông Quân, trước đây kênh Chín Tế có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước, phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho vườn cây của người dân địa phương. Nhưng vài năm trở lại đây, tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn khiến nguồn nước không còn sử dụng được.

Kênh Chín Tế ô nhiễm nghiêm trọng với nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ông Quân cho biết, người dân nhiều lần phản ánh tại các cuộc họp tổ dân phố, những buổi tiếp xúc cử tri và kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Thế nhưng, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân sống dọc hai bên kênh. Người dân mong muốn chính quyền sớm tổ chức khơi thông dòng chảy, có giải pháp xử lý nguồn gây ô nhiễm, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Huệ, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long cho hay, hộ dân hai bên dòng kênh thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo bà Huệ, khi dự án cải tạo kênh Chín Tế hoàn thành, người dân kỳ vọng môi trường được cải thiện, việc tiêu thoát nước thuận lợi hơn, nhưng thực tế lại phát sinh nhiều bất cập. Nước trong kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối kéo dài; trong khi mưa xuống, nước dâng cao và tràn vào nhà do dòng kênh thoát nước không kịp.

Theo tìm hiểu, trước đây thành phố Bến Tre (cũ) có thực hiện dự án cải tạo kênh Chín Tế chiều dài khoảng 2,7 km, đi qua địa bàn phường Phú Tân. Dự án nằm trong khuôn khổ dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 125,7 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024, được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng đô thị, tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực.

Ô nhiễm môi trường tại kênh Chín Tế ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những mục tiêu quan trọng của dự án vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trong khi khu vực dự án chỉ khoảng 2,7 km ở đoạn giữa, còn hai đoạn phía ngoài thuộc phường Phú Khương và Sơn Đông vẫn chưa nạo vét, khơi thông dòng chảy nên lượng nước dồn ứ gây tình trạng ô nhiễm môi trường. Tình trạng nước kênh đen, bốc mùi hôi thối kéo dài, cùng với những bất cập trong tiêu thoát nước đang đặt ra yêu cầu phải rà soát toàn diện hiệu quả khai thác công trình sau đầu tư.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Tân Bùi Tuấn Phương cho biết, dự án cải tạo kênh Chín Tế qua phường Phú Tân chưa phát huy hiệu quả vì đầu tư chưa đồng bộ do hai đoạn thuộc phường Phú Khương và Sơn Đông vẫn chưa đầu tư. Chính quyền địa phương đã tổ chức họp lấy ý kiến người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chín Tế. Sắp tới, địa phương đề xuất có cuộc họp giữa các phường Phú Khương, Sơn Đông, Phú Tân và đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường để đánh giá hiện trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại đây. Từ đó, đề xuất đưa ra giải pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chín Tế.

Chủ tịch UBND phường Phú Khương Hồ Phúc Hưng cho biết, đoạn kênh Chín Tế đi qua khu vực phường chưa được cải tạo xây dựng nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực kéo dài. Mỗi năm địa phương thường xuyên cho nạo vét khơi thông dòng chảy, tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trong khu vực. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời không thể giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm. Về lâu dài, để thực hiện giải pháp triệt để cần có nguồn vốn lớn thực hiện đồng bộ nạo vét cải tạo cả tuyến kênh đi qua cả ba phường, để khơi thông dòng chảy, tránh ứ đọng nguồn nước gây ô nhiễm.

Kênh Chín Tế là công trình hạ tầng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân và quá trình chỉnh trang đô thị. Vì vậy, việc chính quyền, ngành chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân mà còn góp phần bảo đảm hiệu quả sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.