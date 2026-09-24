Vĩnh Long: Nhặt được tài sản lớn, bàn giao Công an Long Hồ trả lại người mất

Công an Long Hồ hỗ trợ người dân nhận lại tài sản. (Ảnh: CA cung cấp)

Công an xã Long Hồ đang tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hồ ra quyết định khen thưởng nhằm kịp thời biểu dương hành động đẹp, mang tính lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Trước đó, khi đang lưu thông bằng xe máy trên tuyến Quốc lộ 53 (đoạn gần Trung tâm hành chính xã Long Hồ), anh Trương Công Minh và anh Đặng Hồng Phúc vô tình phát hiện một chiếc ba-lô bị ai đó bỏ quên trên đường.

Qua kiểm tra, bên trong ba-lô chứa lượng tài sản lớn gồm khoảng 38 triệu đồng tiền mặt, 7 nhẫn vàng 24K, 1 máy tính bảng iPad, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Ngay lập tức, không chút đắn đo, hai anh đã mang toàn bộ số tài sản trên đến Trực ban Công an xã Long Hồ nhờ xác minh, tìm lại chủ nhân.

Tài sản có giá trị lớn trong ba-lô. (Ảnh: CA cung cấp)

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã khẩn trương tra cứu thông tin và liên hệ thành công với người đánh rơi là chị Bùi Thị Kim Th. (25 tuổi, ngụ xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). Chị Th. cho biết, do di chuyển trong lúc trời mưa, mặc áo mưa vội vã nên sơ ý để ba-lô rơi mất mà không hay biết.

Nhận lại trọn vẹn số tiền, vàng và giấy tờ cá nhân, chị Th. không giấu nổi vui mừng, xúc động. Chị Th. bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới anh Minh, anh Phúc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Hồ vì sự tận tụy, trách nhiệm.

Hành động thật thà, không tham của rơi của hai người dân cùng sự tận tụy “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an xã Long Hồ là minh chứng sinh động cho nét đẹp văn hóa, thắm đượm tình người giữa cuộc sống hôm nay.