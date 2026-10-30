Vĩnh Long nhân rộng mô hình 'Gia đình giáo dân đoàn kết giữ gìn an ninh, trật tự'

Ngày 30/10, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điểm sơ kết, nhân rộng mô hình “Gia đình giáo dân đoàn kết giữ gìn an ninh, trật tự” trong xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động các gia đình giáo dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh việc phát huy vai trò tự quản, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng giáo dân; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với chức sắc, chức việc tôn giáo và nhân dân. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, nhận diện, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở cần thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá cao kết quả triển khai chương trình tại Vĩnh Long.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chú trọng tiêu chí an ninh, trật tự; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Qua đó, xây dựng địa bàn nông thôn an toàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị, mô hình được triển khai thí điểm tại xã Nhị Long, với nhiều hoạt động thiết thực. Địa phương đã tổ chức 17 lượt tuyên truyền pháp luật, thu hút 895 lượt giáo dân tham dự; có 1.405 hộ gia đình giáo dân, chiếm 98,2%, đăng ký cam kết thực hiện các nội dung của mô hình, chấp hành pháp luật, quản lý, giáo dục con em và tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Mô hình còn phối hợp hòa giải 42 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong giáo dân; phối hợp giáo dục 32 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã có chuyển biến tích cực, tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ; không xảy ra tội phạm về ma túy; tai nạn giao thông giảm, không xảy ra cháy, nổ.

Từ kết quả thí điểm, mô hình từng bước được nhân rộng tại các xã Nhị Long, Vinh Kim và Tân Hòa, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trao quà, thăm hỏi, động viên 3 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong thực hiện mô hình.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, phát huy vai trò của Ban Chủ nhiệm mô hình, chức sắc tôn giáo và các gia đình giáo dân trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Dịp này, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tặng giấy khen 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen 2 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Nhị Long tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình.