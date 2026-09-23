Vĩnh Long: Nhà máy xử lý rác Trà Vinh hoàn thiện hơn 90%, dự kiến chạy thử cuối năm

Trước áp lực rác thải sinh hoạt không ngừng gia tăng cùng nguy cơ quá tải tại các khu xử lý hiện hữu, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh (xã Song Lộc) nhằm sớm giải tỏa điểm nghẽn môi trường trên địa bàn.

Rác thải tại bãi rác Song Lộc thường xuyên bị quá tải.

Theo thông tin từ dự án, nhà máy được thiết kế với công suất xử lý khoảng 350 tấn rác sinh hoạt/ngày và có phương án mở rộng lên 500 tấn/ngày. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang.

Theo tiến độ được báo cáo, phần thiết kế của dự án đã hoàn thành khoảng 99,5%, mua sắm thiết bị đạt 95%, trong khi khối lượng thi công xây lắp đạt khoảng 80%. Tổng khối lượng công việc của dự án hiện vượt 90%.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa nhà máy vào giai đoạn chạy thử trong những tháng cuối năm 2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là phương án xử lý rác bằng công nghệ đốt. Theo hồ sơ giới thiệu, rác sinh hoạt sau khi được tiếp nhận sẽ được cân và đưa vào khu vực chứa trước khi chuyển sang hệ thống lò đốt. Hệ thống này sử dụng bộ ghi đốt di động trên sàn nghiêng nhiều bậc do Martin (Đức) cung cấp.

Nhà máy xử lý chất thải rắn dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026.

Theo phương án vận hành, rác được tiếp nhận vào hầm chứa có sức chứa tương đương khoảng 15 ngày. Hệ thống quạt hút tạo áp suất âm được bố trí nhằm hạn chế phát tán mùi từ khu vực tiếp nhận, đồng thời dẫn luồng khí về hệ thống đốt.

Với khí thải phát sinh trong quá trình xử lý, hệ thống xử lý và quan trắc được thiết kế theo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. Dữ liệu quan trắc khí thải tự động sẽ được truyền về cơ quan quản lý để phục vụ giám sát.

Các thông số về công nghệ, khả năng xử lý khí thải cũng như hiệu quả thực tế của nhà máy sẽ cần được đánh giá trong quá trình chạy thử và khi công trình chính thức vận hành.

Trong chuyến khảo sát tiến độ công trình mới đây, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng các sở, ngành và địa phương kiểm tra tình hình triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý những hạng mục còn tồn tại, trong đó có các vấn đề kỹ thuật tại trạm bơm và công tác nạo vét kênh, bảo đảm không ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, một nội dung được yêu cầu hoàn thiện là phương án tiếp nhận rác và hợp đồng dịch vụ xử lý. Đây là cơ sở để xác định nguồn rác, khối lượng tiếp nhận và phương thức vận hành nhà máy khi công trình hoàn thành.

Việc đưa nhà máy vào vận hành cũng đặt ra yêu cầu về kiểm soát môi trường trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt là khí thải, nước thải, tro xỉ và các loại chất thải phát sinh sau quá trình xử lý.

Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung năng lực xử lý rác sinh hoạt cho khu vực Trà Vinh, góp phần giảm áp lực lên các điểm tập kết, xử lý rác hiện hữu. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của dự án sẽ phụ thuộc vào công suất vận hành, chất lượng xử lý và việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường sau khi nhà máy chính thức hoạt động.