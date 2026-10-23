Vĩnh Long nâng tầm sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường bằng thương mại số

Nâng chất sản phẩm, gia tăng giá trị

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Vĩnh Long. Năm 2026, tỉnh phát triển mới, đánh giá và chứng nhận thêm 50 sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 980 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP còn hiệu lực, gồm 794 sản phẩm đạt 3 sao, 170 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 5 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Chương trình thu hút 476 chủ thể tham gia, trong đó có 96 công ty, doanh nghiệp; 82 hợp tác xã; 11 tổ hợp tác và 287 hộ kinh doanh. Kết quả trên không chỉ làm phong phú sản phẩm nông thôn mà còn thúc đẩy tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cầu Kè Phạm Thanh Toàn, xã Cầu Kè hiện có 13 sản phẩm OCOP đạt 3 sao của 7 chủ thể. Các sản phẩm đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng kênh quảng bá, tiếp cận khách hàng ngoài thị trường truyền thống. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả kênh bán hàng này, địa phương xác định cần chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả tiêu thụ; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và chăm sóc khách hàng.

Tại xã Tam Ngãi, Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè (Vicosap) khai thác lợi thế nguồn nguyên liệu đặc trưng để phát triển các sản phẩm chế biến sâu như kẹo dừa sáp, dừa sáp sấy dẻo và sản phẩm sấy thăng hoa. Doanh nghiệp tăng cường liên kết với hợp tác xã, nông dân nhằm ổn định nguồn nguyên liệu, kiểm soát quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Địa phương khai thác lợi thế nguồn nguyên liệu đặc trưng để phát triển các sản phẩm chế biến sâu.

Ông Trần Duy Linh, Giám đốc Vicosap, cho biết sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ tại các cửa hàng đặc sản, điểm du lịch, siêu thị, sân bay và đang từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Ngãi Trần Thanh Bình, địa phương hiện có 20 sản phẩm được chứng nhận OCOP, gồm 9 sản phẩm đạt 3 sao, 7 sản phẩm đạt 4 sao và 4 sản phẩm đạt 5 sao. Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, xã định hướng gắn OCOP với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các điểm đến văn hóa, đưa sản phẩm đến gần hơn với du khách, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương.

Tạo sức bật từ thương mại điện tử

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh khai thác các kênh bán hàng trực tuyến. Mô hình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”, do Sở Công Thương phối hợp với TikTok Shop và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam triển khai, mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Theo bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách, địa phương có thế mạnh về sản phẩm, nghề truyền thống và đội ngũ nhà vườn giàu kinh nghiệm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chất lượng sản phẩm mới là điều kiện ban đầu. Muốn mở rộng thị trường, người sản xuất còn phải giúp khách hàng biết đến, tin tưởng và lựa chọn sản phẩm.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Chợ Lách là vùng sản xuất cây giống, hoa kiểng nổi tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn xã có 2.419 hộ kinh doanh, 116 doanh nghiệp và hơn 3.000 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng. Bình quân mỗi năm, địa phương cung ứng hơn 7 triệu cây giống và khoảng 5 triệu sản phẩm hoa kiểng.

Theo Sở Công Thương, mô hình hướng đến nâng cao năng lực vận hành số cho doanh nghiệp. Giai đoạn đầu, chương trình dự kiến đào tạo chuyên sâu cho khoảng 80 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà sáng tạo nội dung, đồng thời phát triển kênh TikTok “Chợ Lách vươn mình”.

Thông qua việc kết hợp quảng bá, livestream và bán hàng trực tuyến, các chủ thể OCOP có thêm cơ hội mở rộng tệp khách hàng, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sau 2 tháng triển khai, cộng đồng nhà bán hàng “Chợ Lách vươn mình” có 66 nhà bán hàng hoạt động ổn định trên TikTok Shop, vượt mục tiêu ban đầu là 40 nhà bán hàng. Tính đến giữa tháng 10/2026, cộng đồng đã tạo ra hơn 50.000 đơn hàng, tiêu thụ gần 77.000 sản phẩm. Kênh TikTok chung của xã đạt hơn 2.000 người theo dõi; hashtag #ChoLachVuonMinh có hơn 1.500 bài đăng và 2,6 triệu lượt xem.

Kết quả bước đầu cho thấy thương mại số đang mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng cho sản phẩm địa phương.

Kết nối xúc tiến thương mại, tạo thêm đầu ra

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Sở Công Thương Vĩnh Long sẽ tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, với quy mô khoảng 350 gian hàng.

Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn kết hợp livestream quảng bá, tạo thêm cơ hội đưa hàng hóa đến người tiêu dùng trên môi trường số. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Khmer với chủ đề “Tinh hoa truyền thống – Gắn kết và phát triển”, cùng những chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, góp phần thu hút người dân, du khách và quảng bá sản phẩm gắn với bản sắc địa phương.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ, cho biết ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và hàng hóa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Qua đó, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị hàng hóa.