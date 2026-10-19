Vĩnh Long: Nâng cao năng lực phòng, chống dịch tả lợn châu Phi cho gần 1.800 cán bộ cơ sở

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sáng 19/10, lớp tập huấn đầu tiên được triển khai tại Ủy ban nhân dân phường Long Châu, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; điều kiện công bố dịch và công bố hết dịch.

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách cơ sở còn được hướng dẫn chuyên sâu về giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và quy định bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10, tại các trạm chăn nuôi và thú y khu vực. Chuỗi hoạt động dự kiến thu hút 1.774 đại biểu tham dự, bao gồm cán bộ, công chức chuyên môn, đại diện đoàn thể cấp xã, trưởng ban nhân dân các ấp, khóm cùng đại diện 41 cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao phối hợp chặt chẽ giữa ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và các cơ sở chăn nuôi, giết mổ. Việc chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý đúng quy trình ngay từ cơ sở là yếu tố then chốt để hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế cho người dân. Lớp tập huấn cũng dành thời gian thảo luận, giải đáp thắc mắc và tháo gỡ khó khăn cho các đại biểu trong quá trình triển khai thực tế.