Vĩnh Long nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Tô Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp trao đổi, giải đáp những vấn đề đại biểu quan tâm tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tuyền

Phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trương Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc giúp người dân hiểu, chấp hành và vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác này cần được triển khai với nội dung thiết thực, phương thức truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán và nhu cầu thực tế của người dân.

Theo ông Trương Văn Tùng, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đây là những người gần dân, am hiểu địa bàn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng. Sự gắn bó và uy tín của đội ngũ này tạo điều kiện thuận lợi để giải thích, vận động, giúp người dân tiếp nhận và thực hiện các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả, tuyên truyền viên không chỉ cần nắm vững kiến thức pháp luật mà còn phải có kỹ năng truyền đạt, trao đổi, đối thoại và xử lý những tình huống cụ thể tại cộng đồng. Nội dung tuyên truyền cần xuất phát từ những vấn đề người dân quan tâm, gắn quy định pháp luật với thực tiễn đời sống, tránh cách truyền đạt khô cứng, nặng về lý thuyết.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long đề nghị các tuyên truyền viên sau hội nghị chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác; lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm thông tin pháp luật chính xác, dễ tiếp cận. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn pháp luật với đời sống

Tại hội nghị, 300 tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống; lồng ghép nội dung pháp luật trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhất là quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, hội nghị còn cung cấp kiến thức, kỹ năng đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng trong tình hình hiện nay. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ tuyên truyền viên nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ tại hội nghị, bà Tô Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tập trung hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật; đồng thời phổ biến những điểm mới về tiêu chuẩn, thẩm quyền công nhận, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật, từ khâu chuẩn bị nội dung, xây dựng đề cương, lựa chọn phương pháp truyền đạt đến kỹ năng thuyết trình, đối thoại và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Báo cáo viên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng linh hoạt, thiết thực, tăng tính tương tác và lấy người dân làm trung tâm. Thay vì chỉ truyền đạt một chiều các quy định, tuyên truyền viên cần chủ động đưa ra những tình huống cụ thể, những vấn đề thường gặp trong đời sống để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng pháp luật khi cần thiết.

Thông qua các nội dung tập huấn, đại biểu còn có dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, từ đó tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền pháp luật ngay từ cơ sở.

Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào Khmer

Vĩnh Long là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Khmer. Đặc điểm về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và điều kiện tiếp cận thông tin đặt ra yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật vì vậy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền ở cơ sở mà còn tạo điều kiện đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đồng bào. Khi được truyền đạt bằng hình thức phù hợp, gắn với phong tục, tập quán và những vấn đề thiết thân, pháp luật sẽ trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và có khả năng đi vào đời sống sâu rộng hơn.

Thông qua hội nghị, tỉnh Vĩnh Long hướng tới phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn tại cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.

Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo nền tảng xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, đoàn kết và phát triển.