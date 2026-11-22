Chiều 22/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng ở cơ sở năm 2026. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ, cơ quan Trung ương.

Nhiều mô hình sáng tạo hướng về cơ sở, gần dân, sát dân

Năm 2026, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở được triển khai đồng bộ trong bối cảnh hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Sau sắp xếp, Đảng bộ tỉnh có 130 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 124 đảng bộ xã, phường và 6 đảng bộ trực thuộc, với 3.851 tổ chức cơ sở đảng. Việc sắp xếp ấp, khóm, khu phố giảm 964 đơn vị, tương đương 39,18%; mạng lưới cơ sở giáo dục công lập còn 591 cơ sở, giảm 53,5%. Mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp còn 591 cơ sở, giảm 53,5%.

Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng. Cuộc thi chính luận cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2026 thu hút hơn 5.000 tác phẩm; lực lượng nòng cốt đăng tải, chia sẻ hơn 438.000 lượt tin, bài, hình ảnh, video, thu hút hơn 100 triệu lượt tiếp cận, tương tác.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đăng ký xây dựng 2.866 “chi bộ bốn tốt” và 343 “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đến ngày 20/11, toàn tỉnh kết nạp 4.630 đảng viên, đạt 101% kế hoạch.

Nhiều cách làm sáng tạo trong tạo nguồn, phát triển đảng viên được triển khai như phát triển đảng viên trong học sinh tại xã Tam Bình, mô hình “Đảng viên tuổi 18” ở xã Quới Thiện, tạo nguồn trong lực lượng dân quân, dự bị động viên tại xã An Phú Tân. Các mô hình “Tình đồng chí”, “Nghĩa tình đảng viên” góp phần chăm lo đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp, tỉnh điều động 139 công chức, viên chức về xã, phường; tiếp nhận 863 người hoạt động không chuyên trách làm công chức cấp xã và bố trí hơn 2.000 nhân sự y tế, khuyến nông về cơ sở.

Bước đầu đánh giá cán bộ hằng quý theo kết quả, sản phẩm. Nhiều nơi có cách làm nâng cao tinh thần phục vụ, như: mô hình "Cán bộ, đảng viên 3 chủ động" của phường Cái Vồn, mô hình "Cơ quan hạnh phúc" của xã Long Vĩnh, mô hình "4 xin, 4 luôn vì nhân dân phục vụ" của xã An Bình, mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" của xã Long Hiệp...

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, cơ quan Trung ương, tỉnh Vĩnh Long cùng đại biểu dự hội nghị.

Nhiều địa phương có cách làm gần dân, sát dân. Xã Trà Côn duy trì mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại 100% ấp mỗi tháng; phường Sơn Đông triển khai “Chính quyền gõ cửa - hỗ trợ người yếu thế từ trong nhà”; xã Bảo Thạnh tổ chức dịch vụ công lưu động. Việc tiếp nhận kiến nghị qua mã QR, Zalo và mô hình “Mặt trận số” tại phường Trường Long Hòa, xã Long Hữu cũng mở rộng kênh tương tác, tiếp nhận ý kiến của người dân.

Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân đóng góp hơn 74,6 tỷ đồng, 6.050 ngày công xây dựng các công trình dân sinh; gần 493.000 phần quà, trị giá 169,4 tỷ đồng được trao tặng. Toàn tỉnh xây mới gần 2.000 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 126 căn, với kinh phí hơn 123 tỷ đồng. Riêng Quỹ Vì người nghèo phân bổ 45,46 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 859 căn và sửa chữa 114 căn nhà Đại đoàn kết.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Minh Đằng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là trong giai đoạn hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đội ngũ tham mưu công tác Đảng cấp xã có dấu hiệu quá tải; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa được phát huy đầy đủ.

Đồng chí Lâm Minh Đằng yêu cầu các cấp ủy thẳng thắn đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ hạn chế, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Những cách làm hiệu quả cần tiếp tục phát huy; những vấn đề còn tồn tại phải có giải pháp cụ thể, khả thi, không để khó khăn ban đầu trở thành điểm nghẽn kéo dài.