Vĩnh Long nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng trong tình hình mới

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội nghị nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).

Phát biểu ôn lại truyền thống, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, chặng đường 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận và mặt trận luôn bám sát thực tiễn cách mạng, khẳng định bài học sâu sắc “lấy dân làm gốc”.

Đặc biệt, việc triển khai chủ trương chuyển giao chức năng tham mưu công tác dân vận về Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Vĩnh Long từ tháng 8/2026 là bước đổi mới tư duy quan trọng, giúp công tác dân vận ngày càng gần dân, sát cơ sở và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã ghi dấu ấn đậm nét với hơn 125.000 cuộc tuyên truyền thu hút gần 4 triệu lượt người tham gia; vận động xây dựng hơn 2.100 căn nhà Đại đoàn kết, trao tặng gần 500.000 phần quà an sinh xã hội trị giá hơn 174 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp hơn 74 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công xây dựng công trình dân sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương những kết quả thiết thực của hệ thống dân vận, mặt trận các cấp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chia sẻ mô hình hay, chỉ rõ những điểm nghẽn tại cơ sở, từ đó đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác vận động quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Kim Ngọc Thái yêu cầu thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần lấy niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc; đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động theo hướng sát cơ sở, ứng dụng hiệu quả công nghệ số nhưng phải giữ sự chân thành, gần gũi; đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, quan liêu, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển năng động, bền vững và nghĩa tình.