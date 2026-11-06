Vĩnh Long: Nam thanh niên dùng kiếm chém người do mâu thuẫn cá nhân

Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, do trước đó xảy ra mâu thuẫn với H.T.H. (trú tại địa phương), Kiên đã hẹn người này cùng 8 đối tượng khác đến khu vực cầu Ba Cò, thuộc xã Phú Túc, để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi, Kiên mang theo một cây dao tự chế và dùng hung khí này chém vào cánh tay H., gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%.

Kết quả giám định xác định, dao tự chế Kiên sử dụng là kiếm, thuộc danh mục vũ khí thô sơ quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an.

Cơ quan điều tra xác định hành vi sử dụng vũ khí thô sơ xâm phạm sức khỏe người khác có dấu hiệu cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.