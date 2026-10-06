Vĩnh Long: Một học sinh đuối nước, tử vong khi đi câu cá

Nhiều người dân xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long đến cứu, nhưng N.V.H.N đã đuối nước, tử vong. (Ảnh: MINH KHỞI).

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 4/10 tại ấp Trà Ốp, xã Tân An, nhóm 3 học sinh cùng học khối 10, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dương Háo Học, xã Tân An gồm N.V.H.N, P.T.P, H.N cùng sinh năm 2011, rủ nhau đi câu cá, câu rắn mối. Nhóm học sinh này tìm đến một ao nước rộng khoảng 1.000m2 để câu cá, rồi nhảy xuống ao tắm.

Trong lúc tắm ao, P.T.P phát hiện cây cần câu dính cá, vội leo lên bờ. Khi đó, N.V.H.N, H.N cũng cùng lên bờ, một trong hai người bị trượt chân, cả hai rơi xuống hố sâu ao nước. Phát hiện sự việc, P.T.P nhảy xuống ao kéo được H.N lên bờ an toàn, riêng N.V.H.N thì bị rơi vào khu vực hố nước sâu.

P.T.P và H.N truy hô mọi người đến cứu, nhưng N.V.H.N đã đuối nước, tử vong. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.