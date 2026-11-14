Vĩnh Long mở rộng không gian phát triển hướng biển

Tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng không gian phát triển hướng biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trên vùng đất ven biển, những cây cầu, tuyến đường đang được đầu tư xây dựng, từng bước kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và vùng sản xuất. Cùng với khai thác lợi thế tự nhiên, tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Những nhịp cầu mở lối ra biển

Những ngày cuối năm 2026, trên công trường cầu Ba Lai 6, nối hai xã Châu Hưng và Lương Hòa, tiếng máy thi công vang lên liên tục. Từng tốp công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, thiết bị được huy động, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình. Giữa vùng đất còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, những nhịp cầu đang hình thành không chỉ mở thêm hướng đi lại mà còn mang theo kỳ vọng về một không gian phát triển rộng mở hơn.

Cầu Ba Lai 6 có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, chiều dài gần 400m, rộng 22,5m. Phần đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm bốn làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Đây là một trong những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối các khu vực kinh tế phía đông của tỉnh.

Công trình cầu Ba Lai 6 đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, giá trị thực hiện gói thầu xây lắp cầu Ba Lai 6 đạt hơn 155 tỷ đồng, tương đương gần 40% giá trị hợp đồng. Năm 2026, dự án được bố trí 126 tỷ đồng vốn đầu tư công, đã giải ngân hơn 100 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành công trình vào giữa năm 2027.

Đáng chú ý, phần diện tích giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi dự án được phê duyệt ban đầu đã hoàn thành, bàn giao 100%. Đối với đoạn tuyến bổ sung dài 1,43km, các đơn vị đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm và đang lập phương án bồi thường.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tiến độ xây dựng công trình cầu Ba Lai 6 (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Không riêng cầu Ba Lai 6, nhiều công trình giao thông trọng điểm khác cũng đang được triển khai, từng bước định hình mạng lưới kết nối liên hoàn. Tại dự án cầu Ba Lai 8, phần cầu chính cơ bản hoàn thành, các nhà thầu tiếp tục thi công đường dẫn và những cầu trên tuyến. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng một hộ dân, cần được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, dự án cầu Cửa Đại trên tuyến đường bộ ven biển đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được ký kết; công tác khảo sát ngoài hiện trường đang được chuẩn bị. Các địa phương tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành thủ tục chi trả bồi thường trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Cùng với đó, cầu Đông Kinh và các tuyến đường kết nối cũng được xác định là những mắt xích quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Mỗi công trình có quy mô, tiến độ và những khó khăn riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là khơi thông các hành lang kinh tế, rút ngắn khoảng cách giữa vùng sản xuất với khu công nghiệp, cảng biển và các trung tâm dịch vụ. Khi cầu Ba Lai 6 cùng tuyến đường dẫn ĐT.DK.08 hoàn thành, việc kết nối Khu công nghiệp Giao Long, cảng Giao Long, Khu công nghiệp Phú Thuận với Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm và các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh sẽ thuận lợi hơn.

Đánh thức tiềm năng kinh tế biển, năng lượng xanh

Không gian phát triển hướng biển của Vĩnh Long không chỉ được mở ra từ những tuyến giao thông. Dọc vùng ven biển dài 130 km, điều kiện tự nhiên thuận lợi đang tạo ra nhiều cơ hội để phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần và du lịch. Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, giảm dần sự phụ thuộc vào những lĩnh vực truyền thống.

Tuyến đường bộ ven biển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trong bức tranh phát triển ấy, năng lượng gió được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều triển vọng. Với lợi thế về địa hình ven biển và điều kiện gió, Vĩnh Long có cơ sở để phát triển các dự án điện gió quy mô lớn, góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển dịch năng lượng xanh theo Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị, tỉnh đã chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương xây dựng và triển khai quy hoạch phát triển điện gió”.

Đến nay, tỉnh được phê duyệt 53 dự án điện gió với tổng công suất hơn 4.178MW; trong đó, có 14 dự án đi vào vận hành, tổng công suất 602MW, cung cấp khoảng 2 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Những con số này cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển đáng kể của ngành năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực ven biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Cùng với năng lượng tái tạo, lợi thế biển còn mở ra hướng phát triển các ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, vận tải và du lịch. Khi hệ thống giao thông được kết nối thuận lợi, các khu công nghiệp và cảng biển có điều kiện phát huy vai trò đầu mối trong lưu thông hàng hóa, gắn vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ. Đây cũng là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Vĩnh Long xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm; quy mô kinh tế đến năm 2030 đạt gần 590.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 170 triệu đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định phát triển đô thị là một trong những chiến lược quan trọng, nhằm tái cấu trúc không gian kinh tế, hình thành các cực tăng trưởng mới và tạo sức lan tỏa đến khu vực nông thôn, ven biển.

Tuyến đường ven biển đang được đầu tư, xây dựng. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Từ lợi thế của ba địa phương trước hợp nhất, Vĩnh Long có điều kiện hình thành một không gian kinh tế đa dạng, trong đó khu vực ven biển giữ vai trò quan trọng trong khai thác năng lượng, phát triển công nghiệp và dịch vụ. Vấn đề đặt ra là phải chuyển hóa những tiềm năng ấy thành các dự án cụ thể, những công trình có khả năng kết nối và những động lực tăng trưởng thực chất.

Tạo chuyển động từ đầu tư công

Để những định hướng phát triển không dừng lại trên quy hoạch, nguồn lực đầu tư, nhất là vốn đầu tư công, giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu công nghiệp và những dự án dân dụng, công nghiệp có tiến độ triển khai gắn chặt với khả năng giải ngân vốn. Vì vậy, trong những tháng cuối năm 2026, Vĩnh Long đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng.

Công trình cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển đang gấp rút hoàn thành. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động cao điểm “90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026”, nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31/10/2026 giải ngân tối thiểu 70%; ngày 30/11 đạt 80%; ngày 31/12 đạt 90% và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Kết quả giải ngân được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại thi đua cuối năm.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy khối lượng vốn lớn, số lượng dự án nhiều, trong khi không ít công trình còn gặp khó khăn về mặt bằng, thủ tục và điều kiện thi công. Theo báo cáo, tính đến ngày 11/11/2026, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh đã giải ngân 3.182 tỷ đồng trong tổng số 5.277 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 60,31%. Trong đó, vốn năm 2026 đạt 62,01%; nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt 33,21%.

Hạ tầng khu vực ven biển tỉnh Vĩnh Long đang được đầu tư giúp phát triển kinh tế. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh được giao tổng kế hoạch vốn hơn 2.769 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 1.943 tỷ đồng, đạt 70,18%. Trong đó, vốn năm 2026 đạt 71,25%; nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 đạt 60,76%. Đơn vị dự kiến tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2026 đạt khoảng 95,03% và đến ngày 31/1/2027 đạt khoảng 98,27%.

Đối với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, tổng kế hoạch vốn được giao hơn 5.710 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt hơn 3.087 tỷ đồng, bằng 54,1% kế hoạch. Trong đó, vốn năm 2026 đạt 68,2%; nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 đạt 34,6%. Đơn vị ước tỷ lệ giải ngân cả năm 2026 đạt khoảng 77,4%.

Mới đây, tại buổi làm việc với các sở, ngành về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu các chủ đầu tư tập trung triển khai dự án theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu. Các đơn vị phải định kỳ hằng tuần báo cáo tiến độ và những nội dung vượt thẩm quyền để Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Khu vực ven biển đang còn tiềm năng lớn để phát triển kinh tế. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra thực tế tại công trường, rà soát năng lực nhà thầu, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị; xử lý nghiêm những trường hợp không đáp ứng yêu cầu về năng lực và tiến độ. Chất lượng tư vấn, khảo sát, thiết kế và quản lý thi công cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Từ những nhịp cầu đang vươn qua sông Ba Lai đến các dự án năng lượng gió dọc vùng ven biển, một không gian phát triển mới của Vĩnh Long đang từng bước được định hình. Chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, nhất là yêu cầu hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, giải quyết những điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn lực và chất lượng đầu tư. Nhưng với lợi thế mới sau hợp nhất cùng quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, tỉnh có thêm cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng biển bền vững trong tương lai.