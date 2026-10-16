Vĩnh Long mở rộng cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho lao động trẻ

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao giấy trúng tuyến và quà cho học viên. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Rảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các học viên, đồng thời mong muốn các em tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, chấp hành nghiêm pháp luật Nhật Bản và nội quy của đơn vị tiếp nhận; chủ động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên có thể vận dụng kiến thức, kinh nghiệm tích lũy để phát triển nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Em Lương Quang Nhựt, xã Hiệp Mỹ tặng hoa tri ân mẹ tại buổi lễ, cảm ơn gia đình đã luôn yêu thương, đồng hành tgiúp em có thể sang Nhật Bản học tập, làm việc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Đại diện học viên xuất cảnh, em Kim Thị Xuân Đào, phường Nguyệt Hóa, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh chia sẻ, em biết đến chương trình đi làm việc ở Nhật Bản thông qua sự giới thiệu, tư vấn tại trường. Sau thời gian học tiếng Nhật, rèn luyện kỹ năng và tác phong làm việc tại Esuhai Trà Vinh, Xuân Đào đã trúng tuyển tại một tập đoàn ở Nhật Bản. Em đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao tiếng Nhật, hoàn thành tốt công việc, tích lũy kinh nghiệm, quản lý thu nhập và phụ giúp gia đình. Em cũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận chương trình làm việc ở nước ngoài.

Em Kim Thị Xuân Đào, phường Nguyệt Hóa, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận giấy trúng tuyến. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Chương trình hợp tác giữa Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh và Công ty Esuhai đang mở thêm cơ hội cho sinh viên, thanh niên tiếp cận thị trường lao động Nhật Bản thông qua đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng nghề nghiệp và tuyển chọn theo nhu cầu doanh nghiệp. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện để lao động trẻ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện thu nhập và phát triển nghề nghiệp. Trong giai đoạn 2015-2026, Công ty Esuhai đã đưa 3.108 thanh niên sang làm việc tại Nhật Bản.

Trường Trung cấp Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản JPC (bên phải) trao Bảng tượng trưng tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi Trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Hai, tỉnh Vĩnh Long tại buổi lế. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Năm 2026, Vĩnh Long đặt mục tiêu đưa 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đưa 4.022 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 89,3% kế hoạch năm. Nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tỉnh Vĩnh Long triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND tỉnh. Người lao động thường trú tại tỉnh, thuộc đối tượng thụ hưởng, được hỗ trợ một lần đối với các chi phí thực tế phát sinh theo mức quy định, gồm đào tạo giáo dục định hướng, đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, làm hộ chiếu, cấp phiếu lý lịch tư pháp, thị thực và khám sức khỏe.

Trao giấy trúng tuyến và quà cho học viên tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ tối đa 371.000 đồng/người/khóa đào tạo giáo dục định hướng; tiền ăn, sinh hoạt phí 35.000 đồng/người/ngày; tiền ở tối đa 280.000 đồng/người/tháng và tiền đi lại 140.000 đồng/người/khóa đối với trường hợp đáp ứng điều kiện về khoảng cách. Chi phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và đào tạo ngoại ngữ được hỗ trợ tối đa 2,8 triệu đồng/người/khóa học cho mỗi nội dung. Người lao động đủ điều kiện còn có thể tiếp cận nguồn vốn vay chính sách để chuẩn bị kinh phí đi làm việc ở nước ngoài.

Việc kết hợp đào tạo với chính sách hỗ trợ chi phí và vốn vay góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động quốc tế cho thanh niên, đồng thời tạo điều kiện để người lao động nâng cao thu nhập, tích lũy kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp.