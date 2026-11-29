, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Giàu phát biểu tại Ngày hội việc làm. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 28/11, tại Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh (phường Trà Vinh), Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề “Kết nối tạo việc làm cho lao động nông thôn, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển thị trường lao động trong giai đoạn mới”.

Ngày hội thu hút hơn 1.800 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động; gần 30 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh đến tư vấn, tuyển dụng, giới thiệu việc làm.

Các đơn vị tuyển dụng tư vấn cho học sinh, sinh viên và người lao động tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Giàu nhấn mạnh, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động khu vực nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian qua, các địa phương đã phối hợp với trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, thanh niên và người lao động.

Thông qua các hoạt động này, người lao động được cung cấp thông tin về chính sách, chế độ, tiêu chuẩn tuyển dụng, điều kiện làm việc, cơ hội học nghề và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; từ đó có thêm cơ sở lựa chọn ngành nghề, xây dựng kế hoạch học tập, việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình.

Ban Tổ chức khảo sát nhu cầu việc làm và học tập của học sinh, sinh viên. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 10/2026, tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hơn 71.000 lao động, đạt 101,5% kế hoạch năm; trong đó có 4.312 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 95,8% kế hoạch. Đáng chú ý, khoảng 6.750 lao động là người dân tộc thiểu số được giải quyết việc làm và 435 lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tại ngày hội, các doanh nghiệp trực tiếp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, điều kiện làm việc, mức thu nhập và các chế độ dành cho người lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn cũng giới thiệu ngành nghề đào tạo, cơ hội học tập, việc làm trong nước và các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại diện doanh nghiệp tư vấn, giải đáp thông tin về tiêu chuẩn tuyển dụng, điều kiện làm việc tại đơn vị với người lao động. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua tư vấn, người lao động quan tâm đến nhu cầu việc làm, học nghề gắn với giải quyết việc làm. Nhiều học sinh, sinh viên được các đơn vị giải đáp, định hướng về ngành nghề, điều kiện tuyển dụng và cơ hội việc làm.

Đáng chú ý, nhiều người lao động quan tâm đến chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; về chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có hỗ trợ vay vốn, chi phí ban đầu, góp phần giảm bớt khó khăn.

Không chỉ dành cho người lao động đang có nhu cầu tìm việc, ngày hội còn là dịp để học sinh, sinh viên tìm hiểu ngành nghề đào tạo, cơ hội học tập và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Các em đoàn viên tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Em Châu Thúy Ngân, học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Càng Long (xã Càng Long) cho biết, em tìm hiểu chương trình du học nghề tại Đức với thời gian đào tạo khoảng 4 năm. Thông qua hoạt động tư vấn, em có thêm thông tin về điều kiện tham gia, chương trình học tập, cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa học. Đây là cơ sở để em cân nhắc, lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ngày hội là hoạt động thiết thực, nhằm triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Vĩnh Long năm 2026, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tại khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.