Vĩnh Long mở lối khởi nghiệp không vốn cho phụ nữ

Tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội tại địa phương. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Đỗ Huệ Anh cho biết, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, Hội xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ dừng ở nguồn vốn, mà còn tạo cơ hội, môi trường và kết nối các nguồn lực để phụ nữ nâng cao năng lực, chủ động phát triển kinh tế và xây dựng sinh kế bền vững. Vì vậy, chương trình “không cần vốn để bắt đầu”, mà quan trọng hơn là mở ra cơ hội để phụ nữ có thể bắt đầu từ chính năng lực, thời gian và sự nỗ lực của mình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn, từ chương trình sẽ có thêm nhiều phụ nữ tự tin làm kinh tế, có thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình và từng bước làm chủ sinh kế. Đặc biệt, với định hướng khoảng 30% hàng hóa là sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP, chương trình còn góp phần mở rộng đầu ra, đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng, qua đó kết nối hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ với phát triển kinh tế cộng đồng.

Bà Võ Ái Hòa, Giám đốc dự án chia sẻ, thông qua dự án, các đơn vị sẽ cùng xây dựng mạng lưới kết nối, đồng hành và hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng, công nghệ, thị trường, kết nối kinh doanh và các nguồn lực phát triển; tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ khởi nghiệp, mà còn khởi nghiệp có định hướng, có thị trường và có khả năng phát triển bền vững. Từ dự án sẽ có thêm nhiều phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của chính mình; nhiều ý tưởng được hiện thực hóa; nhiều mô hình kinh tế được hình thành và quan trọng hơn, ngày càng có nhiều phụ nữ tự tin, tự chủ và làm chủ tương lai của mình.

Tiếp nhận bản tượng trưng kinh phí hỗ trợ điểm khởi nghiệp không vốn. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Dự án “Phụ nữ khởi nghiệp không vốn gắn với phát triển kinh tế cộng đồng” do Siêu thị Phúc lợi Agape xây dựng, nhằm tạo cơ hội để hội viên phụ nữ tham gia kinh doanh mà không cần vốn đầu tư ban đầu, từng bước hình thành mạng lưới Điểm bán phúc lợi cộng đồng do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, dự án hỗ trợ 124 hội viên xây dựng và vận hành Điểm bán Phúc lợi cộng đồng. Năm 2027, dự án tiếp tục hỗ trợ thêm 496 hội viên và hết năm 2027, dự kiến hình thành ít nhất 620 điểm bán do phụ nữ làm chủ.

Đối tượng được ưu tiên là phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, mất việc làm hoặc thiếu việc làm, lao động chính trong gia đình và những người có nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chương trình cũng chú trọng hội viên ở khu vực nông thôn, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham gia dự án, hội viên được kinh doanh theo hình thức ký gửi hàng hóa, không phải đặt cọc; đồng thời được hỗ trợ sản phẩm, công cụ bán hàng, kiến thức kinh doanh, kỹ năng bán hàng trực tuyến và chăm sóc khách hàng. Doanh nghiệp đồng hành, chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm cung cấp theo chương trình. Doanh thu bình quân dự kiến của mỗi điểm bán đạt từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng. Với mức lợi nhuận từ 10% đến 30%, mỗi hội viên có thể tạo thêm nguồn thu nhập từ 1 triệu đến 3,6 triệu đồng/tháng.

Tại chương trình, Agape Group trả kinh phí hỗ trợ các điểm khởi nghiệp không vốn với tổng số tiền 1,240 tỷ đồng, trao kinh phí hỗ trợ trẻ mồ côi giai đoạn 2026-2030, với số tiền 600 triệu đồng và trao các phần quà an sinh xã hội cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.