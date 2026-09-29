Vĩnh Long mở lại phiên vụ tòa tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

8h, phiên tòa bắt đầu. Thư ký phiên tòa đã kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của những người được Tòa án triệu tập; phổ biến nội quy phiên tòa và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa sáng 29/9.

Tại phiên tòa sáng nay, mẹ ruột của nữ sinh, nhân chứng, những người liên quan và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có mặt. Bị cáo Trung đang tại ngoại được người thân đưa đến phiên tòa. Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào năm 2024.

Diễn biến tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền là mẹ nữ sinh có mặt nhưng sức khỏe không ổn định và được hỗ trợ dìu ra khỏi phòng xét xử để đưa đến chăm sóc tại cơ sở y tế. Luật sư phía bị hại cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Đến hơn 10h, sau khi hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa. Thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vào sáng 13/10.

Ngày 28/8 vừa qua, TAND khu vực 4 đã mở phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, gia đình bị hại và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đều vắng mặt nên đại diện Viện KSND đã đề nghị hoãn phiên tòa. HĐXX đã tạm dừng để hội ý và thông báo tạm hoãn phiên tòa.

Phiên tòa xét xử được mở lại vào sáng 29/9.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải mang biển kiểm soát 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901. Khi đến xã Vĩnh Xuân, xe tải va chạm với xe đạp điện khiến nữ sinh bị thương nặng và tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn được xác định là do Trung điều khiển xe tải vượt ôtô bán tải mang biển kiểm soát 61C-567.14, lấn sang phần đường bên trái, dẫn đến va chạm khiến nữ sinh tử vong.

Trong quá trình chờ giải quyết khiếu nại về vụ tai nạn, ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột nữ sinh) đã dùng súng bắn vào đầu Trung, gây thương tích nặng. Gây án xong, Phúc tự bắn vào đầu để tự sát và tử vong.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi nguy hiểm đã chết.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau đó khởi tố bị can đối với Trung. Theo kết luận pháp y, Trung bị tổn thương cơ thể 90% bởi vết thương do đạn gây ra.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi bị bắn, Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Kết luận giám định ngày 8/7 vừa qua của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định, tại thời điểm giám định, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ kết luận nêu trên, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, quyết định phục hồi điều tra bị can và ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố bị can. VKSND khu vực 4 đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để lên lịch xét xử bị cáo.