Vĩnh Long: Lừa đảo trên 73 tỉ đồng, một nhân viên ngân hàng bị bắt giam

Ngày 12.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng (47 tuổi, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trạng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài, năm 2023, Trạng lợi dụng vị trí, chức vụ công tác trong lĩnh vực ngân hàng và các mối quan hệ xã hội nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Cụ thể, Trạng đã đưa ra các thông tin gian dối là có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nhằm lừa tiền của các nạn nhân.

Trong thời gian đầu, Trạng đã trả tiền lãi và gốc đúng hạn, vì vậy tạo được sự tin tưởng của nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, sau đó từ đầu tháng 3 đến tháng 4.2026, Trạng đã vay tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 73 tỉ đồng. Thế nhưng, số tiền này Trạng không đưa cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng, mà dùng để thanh toán các khoản nợ cá nhân; sau đó dẫn đến mất khả năng chi trả cho các bị hại.

Do không nhận lại được số tiền đã đưa cho Trạng để cho vay đáo hạn như cam kết, nhiều bị hại tìm hiểu vụ việc và biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.